Faride Henaine Gutiérrez, es una bailarina con un entrenamiento basado en la danza moderna y los diferentes estilos de danza contemporánea.

Le encanta explorar las cualidades de movimiento, musicalidad, el trabajo de piso y niveles.

"A lo largo de mi viaje dentro de la danza, también me sumergí en los estilos Urbanos, diferentes tipos de Hip Hop y sobre todo el House , ya que descubrí que estos aportan muchas cosas diferentes a la danza contemporánea como musicalidad y diversas formas para fusionar el movimiento", expresa la artista, quien actualmente radica en Nueva York.

Recuerda sus inicios en "Odeon Círculo Escénico» de San Luis Potosí, durante tres años; de ahí, a realizar sus estudios profesionales en Estados Unidos, en la técnica de Limón.

Agrega con orgullo: "Tengo 9 años de experiencia bailando en mi ciudad de San Luis Potosí y en diferentes ciudades de México. También he realizado presentaciones en Nueva York, incluyendo el teatro The Joyce Theatre. He trabajado con artistas locales e internacionales, en videos musicales, conceptuales y en presentaciones en el escenario".

Y afirma: "Me considero una artista creativa y tengo la capacidad de memorizar secuencias complejas de movimientos, una muy buena musicalidad, y una gran habilidad escénica de interpretación.

EXPERIENCIA

"Decidí dedicarme a la danza porque esta es la rama del arte que más me gusta, en la danza descubrí que podía no solo utilizar movimiento sino que también se pueden utilizar otras técnicas de expresión artística como la música, la arquitectura y la pintura.

En la danza encontré la perfecta armonía entre el movimiento, los sonidos y los sentimientos esta fue la manera más fácil para mi de poder transmitir todo lo que yo sentía y poder estar en una misma sintonía con la audiencia.

¿Qué te inspiró?

Lo que me inspiró a estudiar específicamente la técnica de Limón es que su creador, un gran artista nacido en Culiacán Sinaloa llamado José Limón (1908-1972) no solo era bailarín, el empezó como pintor y tenía el don para todas las artes ya que él se desenvolvía como un músico, escultor y cantante entre otros.

Este fue uno de los factores que me hizo empezar a investigar sobre este gran artista mexicano; ya más adentrada a mi investigación me di cuenta que realmente no encontramos mucho movimiento de esta técnica en nuestro país a pesar de que su creador haya nacido aquí y que la técnica Limón sea una de las principales en el mundo de la danza moderna. Me interesa muchísimo preservar y expandir su legado por México y otros países.

¿Cuáles son tus expectativas?

Lo que quiero lograr es tener un lugar como bailarina en una compañía de danza contemporánea o moderna, tengo algunas en mente con coreógrafos magníficos, me encantaría poder viajar con la compañía, conocer diferentes culturas y las perspectivas e interpretaciones que le da cada quien a la danza.

Y, por supuesto regresar a compartir todo lo que he aprendido pero seguir aprendiendo de los excelentes maestros y artistas que tenemos en nuestro país.

Los esfuerzos y sacrificios que he tenido que enfrentar durante mi viaje por la danza han sido bastantes; siempre he estado acompañada, principalmente de mi familia y también claro de mis entrenadores, mis amigos y mis compañeros.

DISCIPLINA

La danza requiere de muchísima disciplina y entrenamiento físico yo creo que este es el aspecto más difícil ya que sí llegan momentos en los que el agotamiento es demasiado, pero cuando realmente te dedicas a lo que te gusta, para mi el cansancio pasa a segundo plano y realmente no importa cuántas horas tengas que entrenar o ensayar, al final en cansancio es pasajero y la satisfacción es el sentimiento con el que te vas a quedar toda la vida.

Otro gran sacrificio tanto para mí como para mi familia fue el tener que separarnos pero pues no es algo que solo se viva dentro de la danza, esto ocurre muchísimas veces a millones de personas que persiguen una meta y a veces esta requiere que te vayas a vivir a otro lado, al principio puede que sea difícil pero después te vas acostumbrando y encuentras la forma de ser feliz.