Felguérez dona esculturas y archivo a la UNAM

Ciudad de México.- Durante la presentación de la exposición Manuel Felguérez. Trayectorias, que se exhibirá a partir del 7 de diciembre en el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), se anunció que el pintor y escultor zacatecano decidió donar 38 de sus obras escultóricas, así como su archivo, a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

"Siempre me pasa a mí y a todos los artistas, producimos lo más que podemos. Producir arte es relativamente fácil, lo que es casi imposible es venderlo, es dificilísimo vender arte... y vivir de eso es peor. Al final de la vida sabe uno que le queda poco tiempo y ¿qué va a pasar con todas las chácharas que uno ha producido durante tantos años?", refirió sobre las razones que lo llevaron a hacer esta donación.

COLECCIÓN

Manuel Felguérez (Valparaíso, Zacatecas, 1928) afirmó que el MUAC es "el museo más importante de México", por tanto para él un honor y una ambición que dentro de la colección permanente del recinto exista algo de su obra. "Eso de donar cuadros me es lo más natural del mundo, por lo tanto, a este museo claro que dono, si no, ¿qué hago con él (su arte)?, porque me queda poco tiempo", sostuvo, al señalar que antes que se roben sus obras tras su partida, prefiere que permanezcan en un museo de la universidad a la que le debe la mitad de su vida.

Respecto a la donación, Graciela de la Torre, directora del MUAC, manifestó que eso permite al recinto apuntalar su labor no sólo en la ejecución de la cultura, sino en la investigación del estudio del arte contemporáneo mexicano, así como en la recuperación y preservación de "esta parte de nuestra historia".