Ferran Guillermo presenta su libro Outre

La presentación del libro Outre, de Ferran Guillermo Pasandín se llevará a cabo hoy miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas en el Museo Federico Silva, Escultura Contemporánea.

El libro presenta una historia de ciencia ficción con elementos bélicos.

La trama se sitúa en Situr, una nación que basa su desarrollo en las Líneas, estructuras tecnológicas que aprovechan la energía de las tormentas. En este entorno, un conflicto surge cuando el estado fronterizo de Malín inicia una guerra sin explicación clara.

A lo largo del relato, el personaje principal, Noah, enfrenta un escenario de combate que cuestiona el sentido de la guerra y la permanencia de sus motivaciones. Junto a otros soldados, el protagonista atraviesa un entorno marcado por la destrucción, donde la narrativa se enfoca en la incertidumbre y en la búsqueda de razones para continuar.

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El proyecto literario combina temas como la ciencia ficción, el conflicto armado y el interés por fenómenos científicos.

El autor construye la obra a partir de inquietudes relacionadas con el universo, la tecnología y los escenarios de guerra, lo que define el tono y la estructura de la novela.

Ferran Guillermo Pasandín, de 16 años y radicado en San Luis Potosí, inició su interés por la escritura durante su formación escolar. Su trabajo en Outre le permitió obtener el reconocimiento en la categoría Adolescentes Creadores Nuevos Talentos del Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico 2025, lo que marca el inicio de su trayectoria en el ámbito literario, donde también ha participado en actividades de divulgación científica a nivel nacional.