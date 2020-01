Festival Internacional de Cine Judío en México empodera a la mujer

La decimoséptima edición del Festival Internacional de Cine Judío en México (FICJM), celebrará por tres semanas a la mujer, con una gama de películas internacionales que se proyectaran en distintos cines de la República Mexicana.

"Todas las películas van alrededor de la mujer o son dirigidas por mujeres y sucede que todas hablan de la mujer de alguna manera. Desde hace un año estuvimos en pláticas y dijimos: 'que el próximo año se hable de la mujer', no sabíamos honestamente que la cosa iba a estar delicada, entonces creo que es un tiempo perfecto para levantar la voz", dijo la directora del festival Fredel Saed Raffoul en entrevista con EL UNIVERSAL.

Uno de los propósitos del festival en este 2020, de acuerdo a los organizadores, es hacer reflexionar a la audiencia sobre la posición que ocupa la mujer en las sociedades del mundo, porque en algunos sectores, las mujeres son mejor valoradas y en otros países sufren por su desarrollo profesional y personal.

"Hay un movimiento gigante en la industria del cine y era hora, por ejemplo, en los Ariel lo pudimos ver y no se trata de cumplir cuotas, se trata de dar un lugar, para nosotros toda la intención fue hablar de la mujer, queremos que la mujer tenga una presencia y esto es en toda la industria", comentó.

"En general en la industria cinematográfica ya se tiene un tiempo hablando de la mujer, casi en todos los festivales de cine estamos hablando de la mujer, los festivales más importantes en México están dirigidos por mujeres", añadió.

En otro tema, la directora también explicó que están muy felices de que el Festival se esté expandiendo año con año por toda la República Mexicana, en esta edición será Querétaro, Mérida, Jalapa, Morelia, Cancún, Tijuana, los lugares presentes en el evento, además ahora esperan que esa aceptación de la audiencia también se pueda reflejar en países de Latinoamérica.

"Ya tenemos varios años en diferentes lugares de la República, este año abrimos Jalapa, no sabemos cómo nos va a ir y vamos a diferentes lugares, como en la ciudad universitaria del norte, que es rarísimo, porque cada año la verdad nos va muy mal en el cine, pero en las universidades del norte nos va increíble, en cada función van como 200 asistentes y el plan es seguir expandiéndonos en varios lugares de la República y hasta en Sudamérica, pero aún no lo sabemos".

El festival que se llevará a cabo del 17 de enero al 6 de febrero, presentará largometrajes como "La ley", "Refugiada", "Los invisibles", "Los que se quedaron", entre otros.

"El cine de arte es importante, pero ya tratamos de buscar películas, que dentro del cine de arte también puedan ser un poco más comerciales, en la lógica de que más gente las vea y poder difundir un poco más nuestro proyecto, claro que la taquilla y la audiencia es importantísima, pero nuestro objetivo es mostrar lo diversa que es la cultura judía y así como buenos hay malos", explicó.