FIL Guadalajara 2021 será híbrida y atípica

La 35 Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que se realizará del 27 de noviembre al 5 de diciembre teniendo a Perú como Invitado de Honor, será una feria atípica. En formato híbrido, con 30% de sus actividades en modalidad virtual, la feria se realizará en dos sedes: Expo Guadalajara y el Centro Cultural Universitario a donde se trasladará la FIL Niños, y un programa con 400 presentaciones de libros –en 2019 eran 600— y una reducción del 52% de expositores, estarán alrededor de 255 expositores de 27 países, con una oferta editorial de 240 mil títulos en diez mil metros cuadrados de exposición.

Pero también será atípica en su organización para mantener a extremo las medidas sanitarias para seguridad de los visitantes. La FIL contará con dos turnos en Expo Guadalajara: de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas, durante los nueve días de actividades, y un máximo de 25 mil visitantes por día, lo que significará 225 mil visitantes durante toda la feria, y no los cerca de 850 mil que recibió en 2019. Incluso hay una reducción en el número de salones para las presentaciones y con un aforo de sólo el 50%.

La FIL Guadalajara será otra en el sentido de su distribución y protocolos de ingreso: no solo habrá filtros sanitarios en todos los accesos, uso obligatorio de cubrebocas KN95 o tricapa, dispensadores de gel, medición de CO? en puntos clave, sino también señalética en pasillos que serán mucho más anchos, habrá algunos unidireccionales; cuadrillas de supervisión sanitaria, servicios médicos y de aislamiento, toma de pruebas aleatorias (2%), módulos de pruebas covid, reglamentos sanitarios para expositores, empresas de montaje, prensa y público, el 90% de venta de boletos electrónicos e ingreso con código QR. Además no se permitirán firmas de libros, cocteles o eventos en los stands.

Al presentar el programa general de la feria, Raúl Padilla, presidente del comité organizador de la FIL Guadalajara, aseguró que el presupuesto de este año se estima en 90 millones de pesos –hasta el 2019 estaba cercano a los 135 millones de pesos— y esperan ingresos por 75 u 80 millones, "sí estaremos ante un déficit, pero esperamos que el nivel de recuperación de la industria editorial que esperamos para el próximo año podremos resarcir el déficit con el que salgamos este año".

Padilla dijo que están mejorando su esquema de patrocinios, pero tendrán algunas bajas porque "tuvimos que solidarizarnos con la industria editorial con un descuento realmente muy fuerte".

En la FIL 2021 participarán más de 600 escritores de 46 países. La escritora chilena Diamela Eltit recibirá el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2021 y la escritora mexicana Margo Glantz recibirá la Medalla Carlos Fuentes, de manos de Silvia Lemus; además destaca la participación de Sergio Ramírez, John Boyne, Camila Sosa Villada, Guillermo Arriaga, Laura Restrepo, Christophe Galfard, Claudia Piñeiro, Enrique Krauze, Mónica Ojeda, Juan Gabriel Vásquez, Pura López Colomé, Brenda Lozano, José Luis Rodríguez Zapatero, Abdelá Taia, Noemí Casquets, Jorge Ramos, Tamara Tenenbaum, Leonardo Padura, Uxue Alberdi y Élmer Mendoza.

Entre el 30% de actividades virtuales destaca la participación de Ana Luisa Amaral, Paul Auster, Etgar Keret, Muriel Barbery, Ken Follet, Isabel Allende, Jonathan Franzen, Amin Maalouf, Javier Cercas, Pilar Quintana, Cristina Rivera Garza y Fernanda Melchor.

Como Invitado de Honor, Perú arribará con una delegación de 45 autores como Selenco Vega, Sheila Alvarado, Antonio Cillóniz, Teresa Ruiz Rosas, Victoria Guerrero, Washington Córdova, Gonzalo Macalopú, Lizardo Cruzado, Richard Geersson Parra Ortiz, Javier Alejandro Mariscal Crevoisie, Mariela Dreyfus, Óscar Colchado, Roger Santiváñez, Miluska Benavides, Jennifer Thorndike y Diego Trelles Paz, y con la ausencia de varios autores que fueron desinvitados y varios más que declinaron la invitación como protesta.

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara volverá al formato presencial con el aval de la Mesa Especializada de Salud del Gobierno del Estado de Jalisco y el consejo de la Sala de Situación en Salud por Covid-19 de la Universidad de Guadalajara y del Hospital Civil de Guadalajara, y busca convertirse en un modelo de gestión para otros eventos culturales a nivel estatal, nacional y mundial.