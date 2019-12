Filarmónica de Ayutla agradece donativos tras robo de instrumentos

Los integrantes de la Banda Filarmónica Municipal de San Pedro y San Pablo Ayutla agradecieron la solidaridad y los donativos económicos y en especie que han recibido para recuperar su patrimonio musical, luego de que el viernes les robaron 35 instrumentos. Los músicos se dijeron "conmovidos por las respuestas, la indignación y la solidaridad" tras el robo y reconocieron la sociedad civil siempre responda ante las tragedias.

"Nos conmueve profundamente que ante las diversas tragedias que se viven día a día, sea la sociedad civil la primera en actuar y organizarse", informaron en comunicado. En el documento señalaron que están en espera de la entrega oficial de los instrumentos que el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, prometió adquirir y restituir, pero aseguraron que necesitan "tenerlos en nuestras manos" para tener "certeza plena" de la donación.

Dieron a conocer que el Gobierno de Oaxaca fijó el 23 de diciembre, durante la Noche de Rábanos, como fecha para la entrega oficial de los instrumentos. De concretarse anunciaron que las distintas donaciones que han recibido serán utilizadas para cubrir las necesidades propias de la Banda Filarmónica, como la adquisición de atriles y materiales que no se consideraron en la lista entregada al gobierno estatal, o los que necesitan para completar su equipo instrumental. Agregaron que informarán "oportunamente y de manera transparente sobre el uso de los donativos que tan generosamente nos han realizado hasta ahora" y señalaron que las necesidades de la filarmónica siguen siendo diversas, por lo que invitaron a seguir con el apoyo.

"El día 26 de diciembre haremos las ceremonias comunitarias correspondientes para agradecer conforme a nuestras tradiciones y costumbres todos los donativos económicos e instrumentos donados por ustedes, entre ellos los que se ha comprometido a reponer el Gobierno del Estado", detallaron.

Asimismo fueron enfáticos al señalar que la situación no está resuelta porque aún falta castigar a los responsables, y agregaron que el gobierno estatal tiene una deuda pendiente con esta comunidad ayuujk (mixe), tras el despojo de un manantial que sufrieron en junio de 2017, y que a más de dos años mantiene a más de 3 mil personas de la cabecera municipal sin agua potable. "Recordamos que los niños y niñas de nuestra población, así como el resto de los habitantes, no viven en paz, porque la violencia que les arrebató la música, también les arrebató el acceso al agua potable atentando contra la vida de nuestra población", apuntaron. Al respecto señalaron que esta situación continúa en la incertidumbre y sin resultados institucionales concretos. El escrito, firmado por Pablo Vásquez Ramírez, presidente del comité de la banda, culmina la gratitud a quienes los apoyan y siguen apoyando e invitándolos a Ayutla, donde serán recibidos, dijeron, con un son de alegría.

"Continuaremos recreando nuestra música hasta acallar el eco de la violencia, el dolor y la injusticia. ¡Hasta que los niños, niñas y los pueblos tengamos justicia!", refirieron.