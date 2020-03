Flautista Horacio Franco da positivo a Covid-19; "quédense en sus casas", dice

El flautista mexicano, Horacio Franco, informó que dio positivo a la prueba de COVID-19 después de regresar de un gira en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos, por lo que pidió a la ciudadanía a respetar las cuarentena recomendada por el Gobierno federal.

"Después de 13 días de haber llegado de gira por NY y con diversos malestares no severos que me hicieron ir a dar ayer al hospital, salió mi prueba del COVID 19: positiva. Por lo que más quieran: quédense en sus casas y guarden sana distancia", escribió el músico en su cuenta de Twitter.

Horacio Franco es profesor y director de orquesta mexicano, aunque se ha destacado por su interpretación con la flauta de pico en diversos estilos como la música clásica, popular y tradicional. En promedio, el flautista nacido en la CdMx dirige y participa en 150 conciertos al año, incluidos en giras internacionales.

Además de su trabajo musical, Horacio Franco se ha dedicado desde hace algunos años al activismo social, luchando por los derechos de la comunidad LGBT y otros grupos vulnerables.

CAMILA SODI Y SU HIJA POSITIVAS POR COVID-19

La actriz Camila Sodi confirmó esta jueves que ella, y su hija, dieron positivo en una prueba por COVID-19. Sodi dio a conocer la noticia a través de una serie de historias compartidas en su cuenta de Instagram e indicó que ella no tuvo síntomas, sino su hija.

"Los síntomas son distintos en cada quien, yo no subí de los 37.5 grados de temperatura, dolores de panza, eso la gente no lo sabe, tenía la panza revuelta, la boca seca", menciona la actriz en una de sus historias.

Sodi, sobrina de la cantante Thalia, compartió algunas recomendaciones a sus seguidores como quedarse en casa si presentas síntomas leves, esto con la finalidad de evitar más contagios.

"Si tienes 30 o menos y no tienes calentura, fuertísima y no sientes que no puedes respirar, entonces por favor no te vayas a hacer la prueba, no vayas a los hospitales, quédate en tu casa, toma mucha agua... Si tienen niños, los niños se recuperan más rápido, también -tomen- mucha agua, mucho descanso".

Finalmente Sodi indicó que ella y su hija se encuentran estables y pidió de nueva cuenta a sus seguidores no salir de casa a menos que sea sumamente necesario.

"He visto mucha gente irresponsable saliendo todavía y hay estas pruebas de reacción que no son cien por ciento seguras, cuando salen negativo, pero hay una probabilidad de que sean positivos, cuídense mucho".