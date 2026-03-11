"Focaria", exposición de Iván Beltrán

La tercera galería del Museo Universitario (MUNI) presenta "Focaria", exposición del artista potosino Iván Beltrán. La muestra reúne una serie de dibujos y pinturas abstractas que toman como punto de partida el fuego y su presencia en la vida humana, tanto como elemento que da origen al hogar como por su capacidad destructiva.

La exposición parte de una relación etimológica entre las palabras hogar y hoguera, raíz que da título a la serie.

A partir de esa idea, Beltrán construye composiciones que exploran dos estados del fuego: uno asociado a la protección y la contención, y otro vinculado al descontrol y la destrucción.

Las piezas presentan distintas intensidades visuales que transitan entre imágenes contenidas y trazos que ocupan el espacio con mayor fuerza.

En la muestra predominan dibujos realizados con carboncillo y obras gráficas sobre tela.

El artista trabaja con una paleta en blanco y negro como forma de limitar los recursos materiales y concentrar la exploración en el trazo, las texturas y los contrastes. Capas de carbón, polvo de carboncillo y borrados sucesivos construyen superficies con distintos matices y densidades.

El proceso creativo de esta serie se desarrolló a partir de improvisaciones sin boceto previo.

Beltrán parte del contacto directo con el soporte y modifica el dibujo a lo largo del trabajo mediante superposiciones, borrados y nuevas líneas.

Muchas de las piezas surgieron durante sesiones nocturnas, momentos que el artista identifica como espacios de concentración para desarrollar la serie.

Iván Beltrán es egresado de la carrera de Diseño Industrial de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y actualmente reside en la Ciudad de México. Su trayectoria en el dibujo ha transitado por etapas figurativas, realistas y geométricas antes de concentrarse en la abstracción. En "Focaria", el artista integra referencias a la electrónica, el arte sonoro y el diseño algorítmico para construir un conjunto de obras centrado en la experimentación gráfica.