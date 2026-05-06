"Fuego y sonido", muestra sonora

"Fuego y sonido" es la exposición sonora de Iván Beltrán Loredo que se presenta en la Galería 3 del Museo Universitario de la UASLP (MUNI) como parte de la XXVI Semana del Instituto de Investigación en Óptica de la Comunicación.

La propuesta parte de la serie "Focaria" y se desarrolla en colaboración con el ingeniero físico Eduardo Toscano Zavala. Expone la sonorización de dibujos mediante software especializado, lo que permite traducir formas y trazos en composiciones sonoras que acompañan la experiencia del espectador.

La exposición construye un vínculo entre lo visual y lo acústico. El trazo se convierte en información que activa un paisaje sonoro, donde la representación del fuego se traslada al plano auditivo. La experiencia se organiza como un recorrido en el que cada pieza genera una respuesta sonora específica.

La práctica de Iván Beltrán se caracteriza por un enfoque transdisciplinario que articula artes visuales, sonido y tecnología. Su formación en Diseño Industrial por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y su maestría en Producción Artística en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos han influido en el desarrollo de proyectos que integran distintos lenguajes.

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A lo largo de su trayectoria, el artista ha presentado exposiciones individuales y colectivas en México y el extranjero, además de participar en festivales y encuentros de arte contemporáneo. Ha recibido reconocimientos en bienales de diseño y arte visual, así como apoyos de instituciones como el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y programas de residencias internacionales, lo que consolida su presencia en el ámbito artístico.