Gana Brenda Navarro Premio Cálamo por "Ceniza en la boca"

CIUDAD DE MÉXICO, enero 18 (EL UNIVERSAL).- "Ceniza en la boca", la novela de la escritora mexicana Brenda Navarro, ha sido galardonada como "Libro del año 2022" en los XII Premios Cálamo, fue elegida por la votación de los lectores y lectoras. Al conocer la noticia, Navarro escribió en su cuenta de Twitter "#Cenizaenlaboca recibe el #XXIIPremioCálamo al mejor libro del año 2022, no puedo estar más que agradecida, muy agradecida".

También, Sexto Piso, su editorial que publicó en 2022 su novela, escribió: "Llamen al 112 porque no sabemos si nuestros frágiles corazones pueden soportar tanta buena noticia: #CenizaEnLaBoca de @despixeleada acaba de ser nombrado libro del año por @libreriasmadrid y por los Premios Cálamo (@LibreriaCalamo). ¡Qué felices y agradecidos estamos!".

Las otras obras ganadoras son: "De bestias y aves", de Pilar Adón, en la categoría "Otra Mirada 2022", y "La familia", de Sara Mesa, en la categoría "Extraordinario 2002".

Al dar a conocer los galardones, Librerías Cálamo ha destacado las propuestas escritas por mujeres: "Ha sido un año marcado por la maestría de las escritoras, como han demostrado estas tres mujeres". Además dio a conocer que la ceremonia de entrega de los XII Premios Cálamo tendrá lugar el viernes, 24 de febrero, a las 19:00 horas en el Edificio de Caja Rural de Aragón.

"Ceniza en la boca", de Brenda Navarro, que es el "Libro del año 2022", cuenta el suicidio de Diego ocurrido en seis segundos, pero también un viaje de ida y vuelta, porque va de México a Madrid a Barcelona a México. Y avanza entre la violencia, la migración, el racismo, la explotación y el desarraigo. "Brenda Navarro quiere incomodarnos, remover nuestras entrañas. Su afilada y tersa escritura domina el tiempo del relato con maestría, arrastrándonos sin remedio. Gran y necesaria novela. Vendrán más: hay una voz. No abundan", se señala del libro.

Brenda Navarro (Ciudad de México, 1982) estudió Sociología y Economía Feminista en la Universidad Nacional Autónoma de México y cursó un máster en Estudios de Género, Mujeres y Ciudadanía en la Universidad de Barcelona. Ha sido redactora, guionista, reportera y editora, y ha trabajado en diversas ONG relacionadas con derechos humanos. Fue fundadora de #EnjambreLiterario, un proyecto enfocado en publicar obras escritas por mujeres. Su primera novela, "Casas vacías", su primera novela, publicada también en Sexto Piso, fue premiada con el XLII Premio Tigre Juan y traducida a siete lenguas.