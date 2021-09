Gandhi e IBBY hacen lectura en zonas marginadas

En cinco años más de 22 mil niños y más de 220 maestros de 110 escuelas de zonas marginas o vulnerables de ciudades como León, Veracruz, Tijuana, Monterrey, Morelos, Estado de México y la Ciudad de México, cuentan con un espacio de lectura y un librero con 250 mil títulos especiales para niños y jóvenes, dentro del proyecto social de fomento a la lectura Libro abierto, que en 2016 crearon Librerías Gandhi e IBBYMéxico.

Más de 240 mil lectores han participado en esta iniciativa que se rige por el lema "Comparte tu amor por la lectura con un niño", su donación de 15, 30 o 50 pesos es duplicada por Librerías Gandhi, "con todos los recursos se dan las capacitaciones, se compran los libros y se adquieren los libreros, se instalan los espacios de lectura", afirma Alberto Achar, director comercial de la cadena de librerías, quien señala que con esas donaciones han logrado adquirir y donar 45 mil libros.

"Más allá del resultado numérico que es bastante trascendente, están las historias que nos cuentan los niños de cómo la lectura ha cambiado su vida; una que para mí fue muy conmovedora fue de una escuela Gota de leche, una niña me decía "gracias a que lleve la lectura a mi casa mi papá ya no me pega", cuenta Achar, quien reconoce la alianza con IBBY México, una institución con más de 35 años de labor en el fomento a la lectura en niños y jóvenes, "ellos tienen un curso con certificación para promotores de lectura, y año con año saca un catálogo de los libros que recomiendan para acercar a los niños y a los jóvenes a la lectura. Ellos ofrecen la capacitación, seguimiento y pautas de la bibliografía".

La selección de las escuelas se hace de manera muy minuciosa, trabajan con espacios de zonas vulnerables que se sostienen con apoyos de patronatos, pero además deben estar convencidas de la importancia de la lectura y comprometerse a incorporar la lectura al programa educativo, "hacemos una evaluación para poder entender realmente por qué quieren el proyecto".

Tras dar la capacitación a los maestros, entregar los libreros con 250 títulos y adecuar el espacio, dan un seguimiento a cada escuela, el primero tres meses después de iniciado el proyecto, "no sirve abrir 30 escuelas y que desaparezcan 22".

En 2020 hicieron la recaudación pero por la contingencia no capacitaron a los maestros ni entregaron los libros; este año llegarán al doble, a unas 30 escuelas, "el fomento a la lectura debe ser presencial, necesitas al maestro junto al libro y al alumno, necesitas que se viva la experiencia", dice Achar.

La campaña Libro abierto 2021 inició el 20 de agosto y concluirá el 20 de noviembre. Las donaciones pueden realizarse en cualquier sucursal Gandhi y en la librería virtual.