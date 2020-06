George Floyd: El arte surge de las protestas en EU

El 25 de mayo en Estados Unidos, cuatro elementos policiacos aprehendieron a George Floyd tras recibir una denuncia por haber pagado con billetes falsos y estar en estado de ebriedad. Sin embargo, durante el encuentro, el policía Derek Chauvin presionó con su rodilla el cuello de Floyd, un hombre afroamericano que no había puesto resistencia durante el arresto, por más de ocho minutos. Pese a gritar que no podía respirar, Chauvin mantuvo su rodilla sobre el cuello de Floyd, incluso estando inconsciente. Minutos después de que una ambulancia retirara al detenido, falleció.

Este acto desató una ola de protestas en EU contra la brutalidad policiaca hacia las personas de color, algunas pacíficas, algunas con finales violentos, que han puesto en alerta al presidente Donald Trump, quien ha amenazado con emplear al ejército para frenarlas.

En el séptimo día de protestas es visible que el movimiento ya se extendió a lo largo del mundo y en distintos ámbitos como el mundo del espectáculo y también en el de la cultura. Múltiples artistas han realizado creaciones para honrar a Floyd y a otras víctimas del racismo. A continuación te presentamos algunas obras:

Kambui Olujimi

El artista Kambui Olujimi, originario de Brooklyn, Nueva York, presentó dos lienzos hechos con acuarela en su cuenta de Instagram. En ambos se pueden ver los incendios que iniciaron algunos manifestantes en Minneapolis. Una de éstas obras la acompañó con un texto propio en el que aborda cómo los niños afroamericanos reciben el mismo discurso sobre la policía, en el que los padres aconsejan "moverse más lentos que una bolsa de arena" y en el que afirma que "todo este fuego no será suficiente de limpiar este lugar".

Rio Sirah

El artista Rio Sirah pintó un retrato de George Floyd al aire libre, en el Hollywood Boulevard. La pieza será vendida para recaudar fondos para la familia de Flyd y otras afectadas, declaró en su cuenta de Instagram.

Dr. Alkebu Motapa

El artista Dr. Alkebu Motapa (1947) ha trabajado con múltiples asociaciones que defienden los derechos humanos. El originario de Houston trabajó en su momento con Martin Luther King. En esta ocasión, el creador realizó un performance en la marcha de su ciudad natal.

TVBOY

Tvboy, mejor conocido como Salvatore Benintende, es un artista callejero italiano que pertenece a la corriente artística Neopop. Andy Warhol, Keith Haring y Roy Lichtenstein son algunas de sus influencias. El creador plasmó un graffiti de George Floyd con alas negras, sosteniendo un letrero que apela a la detención del racismo. La obra está ubicada en Barcelona.

Celos

En Los Ángeles, el artista Celos pintó un mural en el que el rostro de Floyd es el punto principal y porta una cinta roja que le cubre la boca en la que se lee "I can't breath", una de las frases que dijo el nuevo símbolo de la lucha contra el racismo en EU, previo a perder la vida. Además, una serie de hastags acompañan la imagen.

Theo Ponchaveli

Theo Ponchavelli realiza un mural en Dallas, Texas, que ilustra justo el momento en el que Floyd se encontraba en el suelo con la rodilla de Chauvin sobre su garganta.

Aziz Asmar y Anis Hamdoun

Los artistas sirios Aziz Asmar and Anis Hamdoun plasmaron el rostro de Floyd en lo que resta de un muro, ubicado en la ciudad de Binnish, al norte de Siria. Una prueba de que el movimiento ha retumbado en todo el mundo, incluso en zonas de conflicto.