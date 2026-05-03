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Cultura

Gestión cultural con infancias

Por Estrella Govea

Mayo 03, 2026 03:00 a.m.
A
Gestión cultural con infancias

En el marco de la jornada Infancias en diálogo: experiencias desde la antropología, la lectura y el juego del Museo Regional Potosino, se llevó a cabo la mesa de diálogo "La gestión y promoción cultural con niños y niñas a lo largo de San Luis Potosí", donde promotores y promotoras culturales compartieron experiencias, problemáticas y estrategias en torno al trabajo con infancias en distintos contextos del estado.

En la sesión, Jairo Franco, Carolina Yáñez, María Carlock, Alan Santiago y Samael Medina coincidieron en que uno de los principales desafíos para desarrollar proyectos culturales dirigidos a niñas y niños es la precariedad laboral que atraviesa el sector. La falta de recursos económicos, la ausencia de pagos dignos y la necesidad de financiar materiales y traslados con recursos propios forman parte de las condiciones cotidianas en las que operan muchos de estos proyectos.

A esta situación se suma la falta de formalización del trabajo cultural, lo que obliga a los promotores a dividir su tiempo entre múltiples actividades y limita la continuidad de los procesos con las infancias.

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