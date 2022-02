Goma de borrar, alusiva a Van Gogh, causa indignación

La galería The Courtauld, ubicada en Londres, exhibe actualmente una serie de autorretratos sobre el pintor holandés Vincent van Gogh y, como era de esperarse, su tienda de recuerdos está llena de productos alusivos al artista: bolsas, plumas, libretas muñecos, libros... Pero hubo un producto que causó indignación entre algunos visitantes y usuarios de redes sociales: una goma de borrar con forma de oreja.

El artículo de papelería llamado "Earaser" -haciendo un juego de palabras en inglés con "ear" (oreja) e "eraser" (goma)- hace referencia a la oreja que se cortó van Gogh durante uno de los ataques que padecía de alucinaciones, de los cuáles incluso lo llevaban a perder el conocimiento. El pintor padecía una enfermedad mental.

Es por eso que algunas personas consideraron que el producto que vendía la galería The Courtauld era una falta de respeto y una burla sobre la salud mental.

"The Courtauld se toma la salud mental extremadamente en serio. Nunca fue intención de The Courtauld de presentar una actitud insensible o desconsiderada hacia este importante tema al ofrecer estos productos", declaró la galería a través de su cuenta de Twitter, y destacó las labores que han hecho en el pasado para crear conciencia sobre las enfermedades mentales.

Ante la polémica, The Courtauld anunció que removió dos productos de su tienda física y en línea y, aunque no aclaró cuáles fueron, CNN señala que se trata de la goma con forma de oreja, mientras que el Daily Mail detalla que también se retiró un jabón "para los artistas torturados que disfrutan de las burbujas", que tenía la imagen de van Gogh en el empaque.