Gonzalo Celorio Recibe el Prestigioso Premio Cervantes 2025

MADRID (AP) — El autor mexicano Gonzalo Celorio, de novelas como "Amor propio", "Y retiemble en sus centros la tierra" y "Mentideros de la memoria" fue galardonado el lunes con el Premio Cervantes 2025.

Celorio fue destacado por el jurado por una trayectoria de más de cinco décadas en la que ha explorado "los matices de la identidad, la educación sentimental y la pérdida", dijo XX.

"Su obra es al mismo tiempo una memoria del México moderno y un espejo de la condición humana", señaló el jurado presidido por María José Gálvez, directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura.

El Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes es concedido por el Ministerio de Cultura de España y está dotado con 125.000 euros.

Celorio (Ciudad de México, 1948) es narrador, ensayista, cronista y una de las figuras más destacadas de la literatura mexicana contemporánea. Es doctor en Lengua y Literaturas Hispánicas, especializado en Literatura Hispanoamericana por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). A la par de su carrera como autor, se ha desempeñado como académico y docente en la Universidad Iberoamericana, el Instituto Politécnico Nacional y el Colegio de México, entre otras instituciones.

Fue director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM; director de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes; coordinador de Difusión Cultural de la UNAM y director general del Fondo de Cultura Económica. Actualmente, es profesor de literatura hispanoamericana en la UNAM, donde dirige la cátedra Maestros del Exilio Español.

Es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, de la que es su director, miembro de la Real Academia Española y de la Academia Cubana de la Lengua. Entre sus ensayos destacan "Los subrayados son míos" y "Cánones subversivos".

El Premio Cervantes es otorgado a autores cuya obra literaria esté escrita totalmente, o en parte esencial, en castellano y haya contribuido a enriquecer el legado literario hispánico. Entre sus galardonados anteriores están Alejo Carpentier, Jorge Luis Borges, Juan Carlos Onetti, Octavio Paz, María Zambrano, Ana María Matute y Elena Poniatowska.