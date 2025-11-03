SYLVIA TORRES: LA VIDA EN LOS HUESOS

En la Galería Perimetral del Parque Juan H. Sánchez, la artista potosina Sylvia Torres presenta la exposición “Calaveras: Memoria hasta los huesos y el alma”, una muestra que invita a reconciliarse con la idea de la muerte desde la alegría y la existencia. En sus obras, las calaveras no simbolizan el final, sino la huella viva de quienes fueron.

Torres recuerda que el tema surgió hace algunos años, cuando fue invitada a participar en una exposición del Día de Muertos. En ese momento, la idea de abordar la muerte le resultaba incómoda. “Yo le daba la vuelta al tema, no me gustaba verla tan claramente”, comenta. Sin embargo, aquella primera pieza marcó el inicio de un proceso que la llevó a mirar el tema con otros ojos: “fui dándole la vuelta a cómo tocar la muerte con amabilidad y cercanía, pero desde la alegría”.

EXPRESIÓN DE VITALIDAD

Desde entonces, cada año ha desarrollado una nueva serie de calaveras en oleo con distintas personalidades. En esta ocasión, las figuras aparecen rodeadas de flores y colores intensos. Algunas sonríen, otras parecen sorprendidas, todas conservan una expresión de vitalidad. “He podido lograr con estos pedazos de hueso una expresión de vida —explica—. Uso una paleta saturada, con mucha fuerza, porque aunque hablo de la muerte, quiero representar la existencia”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En esta colección, la memoria adquiere un sentido íntimo y emocional. Torres menciona que muchas de las calaveras nacen de recuerdos personales: gestos, risas o instantes compartidos con familiares cercanos. “Siempre recordamos algo de las personas que ya no están con nosotros, momentos de alegría que se quedaron grabados en el alma”. Esa conexión personal y de comunidad le da a su obra un tono de reconocimiento y gratitud hacia la vida que perdura en los afectos.

Su pintura también refleja una evolución en el enfoque creativo. En etapas anteriores abordó la ciudad y sus paisajes urbanos, pero ahora se interesa por lo interior y espiritual. “Los temas van cambiando —comenta—. No me gusta quedarme estática, necesito renovarme y observar lo que ocurre a mi alrededor”. Ese tránsito de lo urbano a lo íntimo marca una búsqueda de equilibrio entre el entorno y la emoción, entre la forma y la memoria.

RECORDATORIO DE VIVIR CON PLENITUD

La exposición parte de la idea de que la memoria no se apaga con la ausencia. Para la autora, cada obra es un recordatorio de vivir con plenitud. “Muchas veces solo sobrevivimos, pero la vida es tan corta que hay que vivirla apasionadamente, con las cosas sencillas que nos dan energía y nos hacen felices”, señala. En ese sentido, Calaveras: Memoria hasta los huesos y el alma funciona como una reflexión sobre el presente y la manera en que se desea trascender.

En su trayectoria, Sylvia Torres ha trabajado entre el impresionismo y el expresionismo, explorando distintos temas: la ciudad, el paisaje y la figura humana. Hoy, su pintura se reconoce por las texturas y contrastes que construye con óleo sobre tela. “Creo que los artistas debemos estar presentes, viendo lo que hay a nuestro alrededor y sintiendo lo que pasa. No me gusta quedarme estática, necesito cambiar”, afirma sobre su proceso creativo.

LA EXISTENCIA QUE FUE

Y LA QUE CONTINÚA

Las obras de esta exposición conservan esa energía de movimiento. Lejos de representar el silencio de la muerte, celebran la existencia que fue y la que continúa. “No quiero representar la ausencia, sino la existencia”, resume la autora.

Al imaginar qué dirían sus calaveras a quienes las miran responde sin dudar: “que vivan apasionadamente, que conecten y disfruten el entorno, este paseo tan bonito que tenemos en los parques de aquí”.

La reproducción de las Calaveras se exhibe hasta el 5 de noviembre de 2025 en la Galería Perimetral.