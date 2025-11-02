FIELES DIFUNTOS

logo pulso
LOS MEXICANOS HONRAMOS SU MEMORIA CON UNA COLORIDA CELEBRACIÓN EN LA QUE PREVALECEN LAS COSTUMBRES PREHISPÁNICAS, COMO LO SON LOS ALTARES

Por Maru Bustos

Noviembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Una de las tradiciones más antiguas y comunes para recordar a nuestros seres queridos que ya no están, es el Altar de Muertos, celebración que se originó en la cultura azteca antes de que llegaran los colonizadores españoles, pues estos honraban a los difuntos con celebraciones y rituales en la época de la cosecha, teniendo concepción de la muerte como la oportunidad de una nueva vida.

De esta manera, en México y otras partes del mundo, se tiene la creencia que el 1 y 2 de noviembre nuestros difuntos tienen la venia de regresar y disfrutar de la verbena que nosotros les preparamos en el altar de muertos; de cruzar el Mictlán y llegar con los mortales para compartir la comida, bebida y todos los elementos que en este se colocan.

Por tal motivo, distintos recintos culturales de la capital potosina han colocado la ofrenda en honor a distintos personajes en la historia de la ciudad y el mundo.

