Google rinde homenaje a Librado Silva Galeana

El Doodle de este lunes 17 de agosto rinde homenaje al traductor, profesor, investigador y autor mexicano Librado Silva Galeana, un experto en la antigua lengua náhuatl que se hablaba en las civilizaciones azteca y tolteca de México.

"Galeana es ampliamente conocido por su traducción al español de una colección de historia oral náhuatl del siglo XVI llamada Huehuetlahtolli: Testimonies of the Old Word, además de muchos otros poemas e historias náhuatl que resumen la rica historia y cultura de México", destaca Google.

Silva Galeana nació el 17 de agosto de 1942 en Santa Ana Tlacotenco, México y sus padres hablaban náhuatl y le transmitieron el idioma al ahora homenajeado por Google.

El mexicano estudió para convertirse en maestro y dedicó gran parte de su trabajo académico a la preservación y promoción de su lengua materna, el náhuatl.

A mediados de la década de 1970, trabajó con otros profesores de náhuatl para fundar el Círculo Social y Cultural Ignacio Ramírez, un grupo que lleva el nombre del afamado escritor mexicano del siglo XIX y se dedica al estudio de la lengua.

A lo largo de su carrera, Galeana continuó con el legado de Ramírez de defender las lenguas y los conocimientos indígenas.

"Contribuyó con su experiencia en náhuatl a una variedad de investigaciones académicas con el fin de desarrollar una comprensión más profunda de la herencia indígena que ayudó a dar forma al México moderno".

En 1994 fue reconocido con el Premio Nezahualcóyotl de Lenguas Indígenas del Departamento del Distrito Federal de México por sus esfuerzos para conservar la lengua y la cultura náhuatl.