Gran ovación y público en pie en la Ópera de Berlín para Plácido Domingo

Una gran ovación y el público puesto en pie recompensó este jueves en la Ópera del Estado de Berlín a Plácido Domingo, que interpretó uno de los principales papeles de "La Traviata", en la versión del alemán Dieter Dorn.



El cantante español reaparecía en la capital alemana, tras las acusaciones de acoso sexual difundidas contra él el pasado año, con la obra de Giuseppe Verdi y en la Staatsoper Unter den Linden, coliseo del que ha sido asiduo durante su carrera y cuya dirección musical general la ostenta el músico argentino-israelí Daniel Barenboim.



Domingo saludó al público al final de la representación junto con los otros miembros del elenco y en el centro de todos ellos; a su izquierda respondía a las ovaciones la soprano coloratura checa Zuzana Markova, que interpretó a la protagonista, Violeta Valéry, del drama basado en "La dama de las camelias", de Alejandro Dumas hijo.



Domingo interpretó el papel de Giorgio Germont a pesar de no estar en plenas condiciones vocales, como anunció al público antes de la representación el intendente general del teatro, Matthias Schulz.



El cantante había merecido la defensa del propio Schulz la víspera, cuando la institución que dirige emitió un comunicado en el que anunció que se mantenían las actuaciones previstas de Domingo para el 16 y 19 de enero.



"Evidentemente tomamos muy en serio cualquier acusación de acoso sexual. La seguridad de mis compañeros y compañeras y de los artistas tiene en todo momento la máxima prioridad," argumentó Schulz en relación con las hechas desde el año pasado contra Domingo.



Schulz había indicado que la decisión de mantener las actuaciones de Domingo se tomó por unanimidad de los responsables de la institución, que el cantante español "siempre se ha comportado en esta casa de forma ejemplar" y que "no vemos un fundamento suficiente para una condena a priori y para romper un contrato que lleva largo tiempo en vigor".



Plácido Domingo fue acusado el verano pasado de acoso sexual por una docena de cantantes y una bailarina, lo que le llevó a renunciar como director artístico de la Ópera de Los Ángeles.



Esta entidad abrió entonces una investigación interna para estudiar las alegaciones, según las cuales Domingo habría amenazado con represalias laborales a las supuestas víctimas en caso de se negaran a mantener relaciones sexuales con él.



El tenor, que interpreta en los últimos años papeles de barítono, rechazó de plano las acusaciones, que no se han plasmado por el momento en ninguna denuncia, en un comunicado en el que señaló que había sido "galante" pero siempre dentro de "los límites de la caballerosidad".



Tras una oleada de cancelaciones en teatros estadounidenses, actuó en varias plazas europeas, entre ellas La Scala de Milán el pasado 15 de diciembre, donde recibió una sonada ovación por parte del público.



La producción de "La Traviata" de este jueves en Berlín forma parte del repertorio de la Staatsoper Unter den Linden, fue estrenada el 19 de diciembre de 2015 y contó además con la interpretación como Alfredo Germont del tenor francés Benjamin Bernheim, que cosechó numerosos bravos en su actuación.