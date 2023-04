Guadalupe Nettel, finalista en el premio Booker Internacional

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- La escritora mexicana Guadalupe Nettel es finalista del premio Booker Internacional, galardón que reconoce al mejor libro de ficción traducido al inglés.

Nettel forma parte de la competencia con su novela "La hija única", que en inglés se titula "Sitll Born" y fue traducida por Rosalind Harvey.

"La hija única" es una novela sobre la maternidad, sobre su negación o su asunción, pues cuenta la historia de Alina, quien sufre un aborto; Laura, amiga de Alina, y Doris, una madre soltera "de un niño encantador con problemas de comportamiento".

Nettel es finalista junto a Maryse Condé, autora de "The Gospel According to the New World"; Gauz, con "Standing Heavy"; Georgi Gospodinov, con el libro "Time Shelter"; Eva Baltasar, escritora de "Boulder", y Cheon Myeong-kwan, autora de "Whale". La ganadora será anunciada el 23 de abril.

"Los libros, autores y traductores que celebra el premio ofrecen una venta hacia el mundo y la oportunidad de experimentar vidas de personas de otras culturas", se lee en el sitio oficial del Booker Prize.

Guadalupe Nettel (Ciudad de México, 1973) es autora de "El huésped" (finalista del Premio Herralde 2005) y sus posteriores y muy celebradas obras "Pétalos y otras historias incómodas", "El cuerpo en que nací" y "Después del invierno" (Premio Herralde de Novela 2014).