Guillermo Arriaga gana Premio Alfaguara 2020

Madrid.- El escritor mexicano Guillermo Arriaga ha sido galardonado con el Premio Alfaguara 2020 por su novela "Salvar el fuego", que relata la historia de una relación romántica que contiene muchas de las contradicciones de México y de la propia naturaleza humana.

El jurado, presidido por otro mexicano, el escritor y periodista Juan Villoro, eligió la novela entre 602 manuscritos de todo el mundo hispanohablante que competían en esta 22da edición, informó el viernes la editorial Alfaguara en un comunicado.

El jurado destacó el carácter "polifónico" del texto ganador y cómo "narra con intensidad y con excepcional dinamismo una historia de violencia en el México contemporáneo donde el amor y la redención aún son posibles."

REINVENCIÓN DEL LENGUAJE COLOQUIAL

Arriaga, prosigue el fallo, "se sirve tanto de una extraordinaria fuerza visual como de la recreación y reinvención del lenguaje coloquial para lograr una obra de inquietante verosimilitud."

La protagonista de la novela es Marina, una mujer casada y con tres hijos, coreógrafa de cierto prestigio y clase alta, que se ve involucrada en una relación amorosa improbable.

"Los distintos planos narrativos tienen como hilo conductor el cuerpo humano, motivo de celebración y expuesto a numerosos excesos", concluyó el jurado.

AGRADECIMIENTO

Tras conocerse el fallo, el autor tuiteó su agradecimiento al jurado y dijo que compartía el premio con "cada escritor y escritora que participó en esta edición".

Arriaga presentó el manuscrito ganador bajo el título "El león detrás del cristal" y el seudónimo de Isabella Montini. Como ganador del Alfaguara, recibirá 175.000 dólares (158.000 euros) y una escultura de Martín Chirino. La novela será publicada por el mismo sello editorial el 19 de marzo en España y América Latina.

PUBLICACIONES

El escritor de 61 años ha publicado varias novelas traducidas a 18 idiomas, incluida "El Salvaje", que fue Premio Mazatlán de Literatura 2017.

GUIONISTA

También es conocido como guionistas de películas que incluyen la trilogía dirigida por Alejandro G. Iñárritu "Amores perros", "21 Grams" ("21 gramos") y "Babel", así como "The Three Burials of Melquiades Estrada" ("Los tres entierros de Melquiades Estrada"), galardonada con el premio al mejor guion en el Festival de Cine Cannes de 2005. En 2008 dirigió "The Burning Plain" ("Fuego"), que también escribió, y en 2015 produjo y coescribió "Desde allá", la primera película latinoamericana en ganar el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia.