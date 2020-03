Horacio Franco, su historia antes del diagnóstico

Ciudad de México.- Horacio Franco, uno de los más grandes intérpretes de la flauta de pico en el mundo, dio positivo a Covid-19 el jueves pasado. La travesía que tuvo que pasar para llegar a ese resultado fue larga porque en un inicio su médico le informó que pese a haber estado en una zona de riesgo como la ciudad de Nueva York y a presentar tos y cansancio, dos de los síntomas más comunes de coronavirus, la flema verde que tenía era signo de una enfermedad bacterial.

El músico viajó a Nueva York el 22 de febrero y regresó a México el 13 de marzo, ofreció conciertos, conferencias y clases magistrales en muchas escuelas. Durante febrero, recuerda, se hablaba poco de la pandemia y aún no había alarma, fue hasta los primeros días de marzo cuando se comenzaron a conocer los casos.

Y así fue, entre el 7 y 12 de marzo en Nueva York se pasó de once contagios a 173, para el día 12 se declaró el estado en situación de emergencia y hasta ayer, 27 de marzo, se habían registrado 25 mil 573 casos de coronavirus y 366 muertes.

PANDEMIA

"Cuando estuve por allá sí se hablaba de la pandemia, pero los casos comenzarona

aumentar cuando yo estaba por irme. Recuerdo que un día antes de volver fui a un restaurante y hacía frío, me daba el aire porque estaba casi en la entrada y el último día, el 12, ofrecí un concierto en el Lincoln Center justo cuando se decretó la emergencia y ya muchos teatros habían cerrado. Regresé al día siguiente con un poco de tos, pero pensé que había sido por el enfriamiento que tuve en el restaurante, para el domingo 15 me sentí cansado y expulsaba flema verde. Fui al médico y me dio antibióticos. Yo sabía que venía de una zona de alto riesgo, pero me dijo que no tenía todos los síntomas y que por la flema se trataba de algo bacterial", cuenta.

Horacio Franco, comenta, al no sentirse con mejoría decidió ir el 19 de marzo a realizarse una prueba de Covid-19 a un laboratorio donde le cobraron 3 mil 200 pesos. Esa noche, en la conferencias diaria que ofrece en Palacio Nacional, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que hasta ese momento sólo existían dos hospitales certificados para realizar la prueba. El laboratorio al que había acudido fue reconocido por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE) hasta hace unos días.