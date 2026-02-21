Hoy, Celebración del Año Nuevo Chino

La celebración del Año Nuevo Chino 2026, correspondiente al Caballo de Fuego, se llevará a cabo hoy sábado 21 de febrero en el Atrio del Centro Cultural del Museo del Virreinato.

El encuentro reunirá actividades culturales y artísticas que permiten acercarse a esta festividad desde sus símbolos, rituales y expresiones, con la participación de descendientes de la comunidad china en San Luis Potosí.

La agenda señala de 11:00 a 14:00 horas, talleres gratuitos para público de todas las edades.