Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

Hoy, Celebración del Año Nuevo Chino

Por Estrella Govea

Febrero 21, 2026 03:00 a.m.
A
Hoy, Celebración del Año Nuevo Chino

La celebración del Año Nuevo Chino 2026, correspondiente al Caballo de Fuego, se llevará a cabo hoy sábado 21 de febrero en el Atrio del Centro Cultural del Museo del Virreinato. 

El encuentro reunirá actividades culturales y artísticas que permiten acercarse a esta festividad desde sus símbolos, rituales y expresiones, con la participación de descendientes de la comunidad china en San Luis Potosí.

La agenda señala de 11:00 a 14:00 horas, talleres gratuitos para público de todas las edades.

