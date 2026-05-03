HOY JOE DIAZZI PRESENTA "EMPÍREO"

La puesta en escena "Empíreo, ante las puertas del Paraíso" se presentará este domingo 3 de mayo a las 18:00 horas en el Teatro Polivalente del Centro de las Artes de San Luis Potosí.

El montaje toma como referencia la obra de Dante Alighieri y propone una lectura contemporánea desde el lenguaje escénico. La pieza plantea un recorrido simbólico que aborda emociones humanas, con énfasis en la fragilidad, el conflicto interno y la búsqueda de sentido a partir de una narrativa no lineal.

La obra fue escrita, dirigida e interpretada por Joe Diazzi, quien construye una propuesta situada entre la performance y la ficción. El dispositivo escénico integra elementos físicos y visuales que acompañan la presencia del intérprete, con una estructura que prioriza la experiencia directa con el público.

La producción corre a cargo de ACTOS Soluciones Escénicas bajo la dirección de Rodrigo Reinoso, con la participación de un equipo creativo especializado en diseño sonoro, video mapping e iluminación. Estos recursos configuran una puesta que articula distintos lenguajes dentro de una misma escena.

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El proyecto cuenta con el respaldo del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico 2025 y del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, en coordinación con instancias culturales estatales. Las personas interesadas pueden realizar su registro previo en línea para acceder a la función.

La función será de entrada libre con cupo limitado y registro previo a través de http://www.actos-se.com/eventos.