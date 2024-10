Humanidades Digitales: impulsoras de descolonización

El ciclo de Humanidades Digitales del Archivo Histórico del Estado “Lic. Antonio Rocha”, que se está llevando a cabo en coordinación con el Colegio de San Luis continuá con la conferencia “Las humanidades digitales como herramientas de descolonización”, de Jennifer L. Jenkins, este 23 de octubre a las 11:00 horas en modalidad visual, a través del Facebook de las instituciones colaboradoras.

El enfoque principal de estas sesiones es analizar el impacto de la inteligencia artificial en la investigación histórica, se plantea la pregunta de cómo esta tecnología, que puede alterar la percepción de la realidad, influye en nuestra comprensión de la historia y cómo podemos integrarla de manera que se preserve la veracidad de los hechos.

El ciclo comenzó hace dos meses y tiene una próxima conferencia programada para este próximo miércoles, que se transmitirá en las redes sociales del Colegio de San Luis y del Archivo Histórico.

Esta sesión busca fomentar un diálogo sobre la historia digital y ofrecer una oportunidad a los interesados para participar desde el lugar en que se encuentren.

Jenkins es una académica con formación en literatura estadounidense, cultura visual e imagen en movimiento, así como en ciencia de la información.

Se especializa en la preservación cultural y la historia del cine, particularmente en el suroeste de EE. UU. y México. Colabora con comunidades indígenas para reinterpretar películas educativas, un trabajo apoyado por subvenciones del National Endowment for the Humanities. Actualmente, dirige el Bear Canyon Center for Southwest Humanities y fue titular de la Cátedra Primo Feliciano Velázquez en el Colegio de San Luis en 2019.

Entre sus publicaciones se encuentran “Celluloid Pueblo” y “Patrimonio efímero”. Actualmente investiga el cine y la ciudadanía en los campos de internamiento japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Su labor destaca por su enfoque en la preservación cultural y la historia regional.