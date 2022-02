INBAL concluye investigación de obra de Nahui Olin de Poniatowska

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 8 (EL UNIVERSAL).- La obra "El panteón", de la artista Nahui Olin, propiedad de Elena Poniatowska, que presuntamente habría sido robada en 1992 luego de haberla prestado Museo Casa Estudio Diego Rivera para una exhibición, fue devuelta en diciembre de 1993 a Paula Haro, hija de la escritora, confirmó este martes el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

"En la investigación que realizó el INBAL se examinó el archivo con los documentos que dan cuenta del proceso de préstamo de dicha obra, e incluyen la carta de solicitud del préstamo, póliza de aseguramiento, carta de agradecimiento por la prestación y recibo de devolución de la obra, este último fechado el 3 de diciembre de 1993, mismo que fue entregado en ese momento a Paula Haro, hija de la escritora", indicó la dependencia en un comunicado.

El pasado 25 de enero, a través de Twitter, Poniatowska denunció el robo del óleo, que prestó a la Museo Casa Estudio Diego Rivera para una exhibición; al día siguiente la Secretaría de Cultura federal informó que le daría puntual seguimiento a la investigación en la documentación de la muestra que se llevó a cabo de diciembre de 1992 a marzo de 1993.

La noche del 6 de febrero, la escritora señaló que en días pasados recibió la llamada de "una señora" del Museo -Museo Casa Estudio "Diego Rivera y Frida Kahlo" donde se exhibió la muestra Nahui Olin. Una mujer de los tiempos modernos, que le dijo que la obra que prestó de Nahui Olin le fue devuelta después de la exposición y que la recibió su hija Paula Haro, "así que en eso quedó, pero sigue sin aparecer en ningún lado", dijo la escritora y periodista quien aseguró: "eso me dijeron del museo, pero fue hace mil años, Paula estaba muy chica y no se acuerda".

"La que recibió el cuadro fue mi hija Paula, ella ahora vive en Mérida y no se acuerda de nada, fue hace tantos años", reiteró Poniatowska a EL UNIVERSAL, tras darse a conocer el informe del INBAL.

¿Lo da por perdido?, se le preguntó: "Yo he perdido tantas cosas que pues ya, lo acepto con resignación. Ya al rato me pierdo yo también. A lo mejor un día aparece quien sabe en dónde".

La pieza, añadió el INBAL, participó en la muestra Nahui Olin. Una mujer de los tiempos modernos, que se presentó entre diciembre de 1992 y marzo de 1993 en el Museo Estudio Diego Rivera (ahora Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo), misma que tras concluir su itinerancia en el Museo de Aguascalientes y la Pinacoteca de Nuevo León, regresó al recinto del INBAL, que tuvo a su cargo la devolución de todas las obras en préstamo.

"Luego de revisar los archivos correspondientes a dicha exposición, por parte del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, fue encontrado el recibo que acredita la devolución de la pieza generosamente prestada por la escritora Elena Poniatowska. Estos documentos le fueron entregados en atención a la solicitud que presentó el pasado 24 de enero", precisó la dependencia.