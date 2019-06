Jaime Labastida defiende la universalidad de Humboldt

Berlín.- El poeta, ensayista y editor mexicano Jaime Labastida defendió ayer en Berlín la universalidad de Alexander von Humboldt, en una entrevista que sostuvo con EFE en Berlín, con motivo de su participación en un congreso sobre el científico alemán en los 250 años de su nacimiento.

Labastida, nacido en Los Mochis en 1939 y desde hace 30 años director de la editorial Siglo XXI, ha trabajado sobre Humboldt prácticamente desde los comienzos de su carrera como ensayista y también desde el comienzo se dio cuenta de que había una tendencia a perder de vista la dimensión universal del personaje.

"Hace cuarenta años, hace poco más de cuarenta años, un mexicano de origen polaco, Miguel Wionszek, me pidió que tradujera "Vista de las cordilleras". Una vez lo hube traducido me pidió que escribiera un prólogo lo que a esa edad, yo tenía 27 o 28 años, fue un gran reto para mí y eso me llevó a partir de ese momento a estudiar en profundidad la obra de Humboldt". dijo.

Ya en esa primera toma de contacto, Labastida se dio cuenta de que "en México prácticamente sólo se conocía una obra de Humboldt que era el Ensayo Político sobre el Reino de la Nueva España. La Vista de las Cordilleras no se conocía lo mismo que otras obras importantes", agregó.

CONOCIMIENTO

Ese conocimiento parcial de Humboldt no era un problema exclusivo mexicano sino que se presentaba, y se sigue presentando, prácticamente en todos los países por los que pasó Humboldt en los que se tiende a ver la parte de la obra que directamente les concierne.

"Ese es el asunto. En los países que recorrió Humboldt se le considera como el héroe intelectual de cada uno de ellos. Ahora recientemente se ha publicado un Humboldt neogranadino. Tenemos un Humboldt colombiano, un Humboldt mexicano, un Humboldt cubano. En fin, yo creo que Humboldt tiene una dimensión muchísimo más amplia", sostuvo Labastida.

"Lo considero el científico más importante de la primera mitad del siglo XIX. Influyó directamente en Darwin que luego lo opacó en la segunda mitad", agregó.

PERSONAJE

Incluso, en cierto sentido, pese al culto a Humboldt en muchos países de Latinoamérica, se puede decir que durante mucho tiempo el personaje estuvo relativamente olvidado y el reconocimiento a su obra más importante -el "Cosmos" de la que Siglo XXI está preparando una edición- es algo relativamente reciente.

"No sólo el ´Cosmos´ era desconocido en Alemania sino todo Humboldt", dijo Labastida.

"Hace veinte años se hizo un gran congreso que inauguró el presidente alemán de la época (Roman Herzog) y en su discurso dijo que una de las razones para el congreso era que cada vez que él iba a Latinoamérica la hablaban de un científico muy importante que el no conocía", recordó.