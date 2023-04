Lanza INAH concurso para nombrar al mamut del Museo de Santa Lucía

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- Hace más de 10 mil años, un mamut -del que hoy sus restos se encuentran en el Museo Paleontológico de Santa Lucia-deambuló en un paraíso lacustre, cuando el lecho del lago de Xaltocan fue refugio de una gran variedad de mamíferos por sus pastizales, ciénegas y praderas.

Ahora, ese gigante del periodo Pleistoceno Tardío, cuyo esqueleto de tres metros y medio de altura recibe a las y los visitantes del Museo Paleontológico de Santa Lucía, Quinametzin, busca nombre.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), invita a la ciudadanía a participar en el "bautizo" de este ejemplar. La osamenta que, con base en sus rasgos morfológicos, se ha determinado corresponde a una hembra que tenía 47 años cuando murió, es una de las más completas de un mamut colombino, halladas hasta ahora en América. Su recuperación implicó dos meses de trabajos de excavación arqueológica.

Hasta el próximo domingo 23 de abril de 2023, las y los interesados pueden consultar las bases en las páginas: https://mamutsantalucia.com y https://inah.gob.mx/, o dejar directamente sus propuestas en la urna colocada en la Sala 2 del recinto.

El nombre para la pieza estelar del Museo Paleontológico de Santa Lucía, Quinametzin, se dará a conocer el 18 de mayo de 2023.

El mamut colombino (Mammuthus columbi) habitó el continente americano entre 600,000 y 11,700 años antes del presente, y su vida podía extenderse hasta ocho décadas.

A inicios de noviembre de 2019, tuvo lugar el primer descubrimiento paleontológico en las excavaciones para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Zumpango, Estado de México. Se trataba principalmente de restos óseos de camellos, caballos, roedores y peces; sin embargo, en mayo de 2020 empezaron a hallarse decenas de fósiles de mamuts.

Gliptodontes, perezosos terrestres y camellos americanos coexistieron en ese entorno junto con otros animales, como el lobo pleistocénico y el tigre dientes de sable. No obstante, el más imponente de todos fue el mamut colombino, el único (de las tres especies registradas en nuestro continente) que habitó en el territorio que hoy ocupa México.

Bajo la supervisión del INAH, se recuperaron más de 50 mil restos paleontológicos, lo que convierte a la localidad en el acervo en la materia más extenso de América Latina. Lo anterior, dio paso al proyecto de creación del Museo Paleontológico de Santa Lucía, Quinametzin (gigante, en lengua náhuatl), el cual abrió sus puertas el 10 de febrero de 2022 y es, además, un centro de investigación.

El recinto museístico se ubica en la carretera federal Pachuca-México Santa Lucía, dentro de la Base Aérea Militar No. 1, Campo Militar No. 37-D, General P.A. Alfredo Lezama Álvarez, Zumpango, Estado de México.