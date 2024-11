JASON DE LEÓN, GANAN EL NATIONAL BOOK AWARD EU

NUEVA YORK. - El escritor estadounidense Percival Everett ganó este miércoles el National Book Award (Premio Nacional del Libro), uno de los premios literarios más prestigiosos de Estados Unidos, al mejor libro de ficción, mientras que el antropólogo de origen mexicano Jason De León obtuvo el de mejor libro de no ficción.

De León consiguió el premio por su obra ‘Soldiers and Kings: Survival and Hope in the World of Human Smuggling’, un libro en el que retrata la historia desgarradora e íntima en torno a la vida y la muerte de un coyote que se enamora y trata de dejar atrás el contrabando de personas entre México y Estados Unidos.

Visiblemente emocionado, dedicó el premio a los personajes que aparecen en su libro y a “todos los que están ahí fuera en los programas de migrantes tratando de llegar a fin de mes y tratando de hacer lo correcto mientras mantienen viva la esperanza”.

“No aceptaré el futuro estadounidense distópico de corrupción desenfrenada, muros fronterizos, misoginia, deportaciones masivas, transfobia, negación del cambio climático y toda esta otra basura que esta administración entrante (la de Donald Trump) quiere propagar”, apuntó el antropólogo estadounidense de origen mexicano y filipino.

De León es experto en estudiar el viaje de América Latina a los Estados Unidos de migrantes clandestinos que cruzan la frontera. Es profesor de Antropología y Estudios Chicanos y Centroamericanos y director del Instituto Cotsen de Arqueología de la Universidad de California en Los Ángeles.

El antropólogo logró imponerse en esta categoría a uno de los libros que partía como favorito, ‘Knife’, el relato de Salman Rushdie de su asesinato fallido, que lo dejó tuerto.

El escritor estadounidense Percival Everett logró por su parte hacerse con el premio a la mejor obra de ficción con ‘James’, un libro en el que redibuja las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain desde la perspectiva de un esclavo fugitivo.