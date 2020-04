Javier Camarena ofrecerá concierto en streaming en el MET

La Metropolitan Opera House transmitirá el concierto en vivo del tenor Javier Camarena participará, mañana a las 12:00 hrs de la Ciudad de México. "Esta pandemia por la que atraviesa el mundo actualmente nos obliga a un distanciamiento social, a un aislamiento en nuestros hogares, y es muy importante que nuestro espíritu y nuestro ánimo se mantengan optimistas y con la esperanza de que unidos saldremos adelante", indicó el cantante a través de un comunicado difundido por agencia de representación.

El concierto de la casa de ópera de ópera forma parte de una operística, que se podrá ver por streaming en el sitio web del MET Opera; participarán más de 40 destacados cantantes, entre los artistas que intervendrán desde sus hogares figuran las sopranos Anna Netrebko, Soya Yoncheva, Renée Fleming y Pretty Yende; las mezzosopranos Anita Rachelishvili y Elina Garanca; los tenores Jonas Kaufmann, Piotr Beczala, Roberto Alagna y Lawrence Bronwlee; los barítonos Michael Volle y Ambrogio Maestri; el bajo barítono Bryn Terfel; y el bajo René Pape.

Camarena también participó en el streamings del Festival Donizetti de Bérgamo, que se llevó a cabo con el fin de recaudar fondos para la ciudad natal del compositor italiano, una de las localidades que más ha sufrido el impacto de la pandemia del Covid19.

En la gala, que se puede ver a través del Facebook e Instagram del festival, participarán, asimismo, el director musical del festival, Riccardo Frizza, y cantantes como las sopranos Carmela Remigio, Jessica Pratt y Davinia Rodríguez, el tenor Celso Albelo, el bajo Alex Esposito y el barítono Paolo Bordogna, entre otros.

"Después de algunos días de pausa y descanso en familia, me da muchísimo gusto participar de la iniciativa de grandes festivales y casas de ópera del mundo como lo son el Festival Donizetti de Bérgamo en Italia y la Metropolitan Opera House de Nueva York. Me llena de orgullo ser parte de estas acciones porque somos muy conscientes de la importancia que tienen la música y las artes como alimento para el espíritu humano", indicó el tenor.

Añadió que en estos festivales y teatros, todos los artistas que participan obsequian su trabajo con la esperanza de que la gente que los acompañe viva momentos de dicha y belleza.

"Me gustaría recordarles que nosotros estamos aquí para todos ustedes; lo hacemos con nuestro corazón y nuestro amor porque nuestra carrera es compartir, nuestra misión es transmitir emociones y sentimientos a través de la música, y crear belleza para que todos la puedan contemplar. Esto sigue siendo la esencia de nuestro trabajo y, al final del día, vivimos de esta profesión y tenemos hogares y familias que sostener. Espero de corazón que cuando pase esta terrible contingencia, con ese mismo ánimo, toda la gente que hoy disfruta de nuestro trabajo a distancia, lo haga también en los teatros y en las salas de concierto donde estaremos esperándoles con los brazos abiertos", finalizó.