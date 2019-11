Javier Camarena vuelve al Real

Madrid.- El tenor mexicano Javier Camarena, récord absoluto de "bises" en el Real, comenzará el próximo sábado en ese coliseo su "reinado" de un mes cantando en la función de "L´elisir d´amore" y no sabe aún si su interpretación de la archifamosa aria "Una furtiva lágrima" será una nueva marca en su carrera.

"Ahora mismo pienso que no, que no habrá un bis. Primero porque depende absolutamente de que el público lo pida pero también de cómo yo me sienta porque llevo el último mes batallando con alergias y con una inflamación de los cornetes, por eso pienso hoy pienso que no", explicó el cantante.

Para Camarena, único intérprete al que el público del Real ha pedido en tres ocasiones distintas que repitiera el aria que acababa de cantar en una función de ópera, hacer un bis es "el climax" de la relación "entre el cantante y el personaje con el público".

El mexicano (Veracruz, 1979) debutó en el Real en 2014 con "La fille du regiment", de Donizetti, y protagonizó los históricos bises en el aria "Ah! mes amis, quel jour de fete", y se lo pidieron de nuevo en el sexteto de "Lucia di Lammermor" en 2018.

ÓPERA

"Es una conexión mágica, un momento extraordinario. Al tocar las fibras más sensibles constatas que la ópera sigue teniendo ese poder de conmover y emocionar al público", añadió.

Camarena ha presentado junto al director general del teatro, Ignacio García-Belenguer, y su intendente, Joan Matabosch, la actuación del próximo sábado en la ópera de Donizetti, la gala benéfica que protagonizará el día 13 y la ópera que cantará entre el 30 de noviembre y el 20 de diciembre, "Il pirata", de Bellini.