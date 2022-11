JAVIER SICILIA, FUNDADOR DEL MOVIMIENTO POR LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD

Javier Sicilia Zardaín, reconocido poeta, ensayista, novelista, guionista y activista mexicano, en entrevista con Pulso Diario de San Luis, habla sobre la preocupante situación de falta de empatía, comunicación y degradación del lenguaje, y cómo esto ha influido de manera importante en la generación de la violencia en el país y, sobre todo, en la falta de sentido en el discurso de la política.

Aseguró lo anterior, el también fundador del Movimiento Por la Paz con Justicia y Dignidad, quien se encuentra de visita en la Capital Potosina, con motivo de su participación en el XV Festival Internacional de Letras.

Asimismo, expresó su reconocimiento y agradecimiento a este tipo de eventos, pues según el poeta, en este mundo actual que se encuentra inmerso en un debate político lleno de galimatías, la palabra se vuelve resistencia contra la violencia y contra la propia degradación del lenguaje político: “no son espectáculos, son presencias del sentido frente a un mundo desfigurado”, dijo.

DEGRADACIÓN DE LA LENGUA

“En la antigüedad, la poesía era la expresión del espíritu de los sentidos de una nación, y al perderse esos sentidos, la poesía ha quedado arrinconada, pues surge la degradación de la lengua y junto con ello, lo que estamos viviendo: índices de violencia, de desprecio y de horror tanto en la vida civil con el crimen organizado, como en la vida política en la que este ha penetrado también”.

EL MUNDO Y LOS

MOVIMIENTOS POLÍTICOS

Referente al estado actual en el que se encuentran los movimientos políticos en el país y el mundo en general, Sicilia asegura que se ha vuelto violento y un gremio con falta de sentido, con falta de comprensión y lógica en lo que se dice y se hace, haciendo hincapié en que uno de las mayores motivos es sin duda, la crisis civilizatoria que los seres humanos continuamos creando del lenguaje, a causa de la falta de conciencia, la falta de racionalidad, de sensibilidad y de conocimiento, pero también de resistencia y del sentimiento del amor, pues es en este, que podemos reconocer el dolor del otro en un mundo donde la violencia es cada vez más penetrante en la sociedad.

En este mismo sentido, el poeta nos comparte cómo estos cambios llenos de terribles sucesos que día tras día salen a la luz han afectado e influido en la poesía, pues al escribir, también se tiene la inspiración de la realidad, factor que tiene efectos inevitables en la escritura tanto en el lenguaje que cada vez se corrompe más, como en la falta de significación de las palabras: “la literatura comienza a contaminarse”.

“Octavio Paz decía algo muy importante: cuando los lenguajes se corrompen, las sociedades se pierden y se prostituyen y terminan en la violencia, y es lo que nos está sucediendo, por eso hay que preservar el sentido, y la poesía es una de estas formas del sentir”, agregó.

LAS REDES SOCIALES

Las redes sociales son parte de la degradación de la lengua, todo mundo habla, pero nadie escucha, así lo afirmó Sicilia, quien asegura que este fenómeno tecnológico, ha sido también “generador” de seres que no reflexionan, pues solo escriben y responden de manera automática como si se tratara de máquinas destinadas a no escuchar ni razonar. Todo mundo degrada el lenguaje.

Ahondando en el tema, resaltó los límites que tienen en muchas ocasiones las redes sociales, como el caso de Twitter, la cual tiene ciertas especificaciones para poder transcribir un texto que no puede pasar de cierta cantidad de caracteres, factor que, para el ensayista, reduce de manera significativa la profundidad que podría implicar un discurso sobre todo de carácter político. “no se puede decir gran cosa y eso, también es señal de que la lengua daña a la lengua”.

Esto, sin dejar de lado la gran cantidad de contenido vacío que diariamente se genera y que se comparte por millones de usuarios de estas plataformas digitales.

ANALFABETISMO

FUNCIONAL

Sin embargo, es un fenómeno que no sólo está presente en el mundo digital, pues también artículos escritos en reconocidas fuentes impresas, están llenas de faltas de ortografía, de sintaxis y, sobre todo, de analfabetismo funcional en una realidad donde a su vez, aumentan lectores que leen sin razonar, sin entender y sin reflexionar.

“Gente que sabe leer, pero no entiende lo que está leyendo”.

HÁBITO DE LA LECTURA

En cuanto a la implementación de gran contenido y material que se destina a la educación básica, el guionista asegura que aunque por desgracia es un fenómeno que no se puede parar ni hacer a un lado de la enseñanza en la infancia, sí se puede compensar con un retorno hacia la reflexión humanista, donde el rango de la enseñanza de la lengua y la importancia del hábito de la lectura en material palpable, no se deje de lado, al contrario, aumente su valor y no solo por los beneficios que sin duda, tiene para el desarrollo de las personas, sino por el valor cultural en la sociedad.

“Nuestro mundo es un mundo de palabras, pero, se nos olvida, hay que devolverle esa responsabilidad y reconocimiento a la palabra, pues no sólo es el mero acto de comunicación, no sólo es un ruido en la boca para designar algo, es la existencia del sentido”.

LENGUAJE INCLUSIVO

Referente a la manera de comunicarse actual de gran parte de la sociedad donde hacen uso de un lenguaje inclusivo en el que cambian la terminología de las palabras con el fin de adecuarse a su preferencia sexual, género y sin perpetuar estereotipos, el reconocido ensayista asegura que es una imposición de minorías que se vuelven élites y, mientras no sea un acto que nazca desde “abajo”, desde el diálogo profundo, no prosperarán, pues son solo situaciones ideológicas sin mayor análisis ni fundamento.

“Hay que esperar que el lenguaje inclusivo nazca de un proceso de abajo y no de una

situación ideológica”.