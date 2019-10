Jorge Ruiz Dueñas ingresa a la Academia de la Lengua

Ciudad de México.- A partir de ayer, el poeta, narrador y ensayista Jorge Ruiz Dueñas (Guadalajara, 1946) ocupa la Silla XIII de la Academia Mexicana de la Lengua (AML), misma que otrora ha sido de escritores como Martín Luis Guzmán.

En su discurso de ingreso, texto de largo aliento celebrado por los asistentes y titulado "León Felipe: más allá del exilio", Ruiz Dueñas recordó, ante una pléyade de expertos en la lengua nacional, a quien calificó como "el más mexicano de los poetas españoles", que en alguna ocasión se definió a sí mismo en los siguientes términos:

"No quiero ser un extranjero o un intruso en este coro. No llevo en los bolsillos una cédula que justifique mi nacimiento en tierra americana, pero que me saquen la sangre, y si no tiene el sabor ancestral y actual del viento de esta tierra, que me quemen los pies como a Cuauhtémoc".

El poeta, electo para ser miembro de esa corporación en enero pasado, destacó que León Felipe estuvo del lado de la justicia y decía que la Ciudad de México es un sitio donde es posible vivir sin menoscabo de la dignidad.