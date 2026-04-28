JORNADAS DE PIANO EN EL IPBA

Las Jornadas de Piano en el Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA) inician este 28 de abril, con un programa que se desarrollará hasta el día 30.

La actividad reúne a estudiantes, docentes y músicos invitados en una serie de presentaciones enfocadas en la interpretación pianística.

El encuentro integra recitales, conciertos y un conversatorio como parte de su propuesta.

El día de hoy abre con el recital inaugural "Manos libres en el piano - Forte" a las 10:00 horas en la sala de conferencias del IPBA, con la participación de Esmeralda Barrientos Acosta, Luis Enrique Solís Pérez y Ana Zyanya Maya Méndez.

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Este mismo día, a las 18:00 horas en el teatro del Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa, se presenta el concierto de piano a cargo de Valeria Gómez Pineda, ganadora del primer lugar del International Mozart Competition Vienna, con la apertura de la alumna del IPBA Lucero Yaretzi Mar Curiel.

Para mañana miércoles 29 de abril, el programa continúa a las 16:00 horas en la sala de conferencias del IPBA con el recital "Entre nuevas generaciones". En este espacio participan alumnos del IPBA, la Escuela Estatal de Música, el Centro de las Artes y la Escuela Estatal de Iniciación Musical "Julián Carrillo", quienes presentan un repertorio que da cuenta de su formación académica.

El jueves 30 de abril, a las 11:00 horas en la Galería Antonio Rocha Cordero, se realiza el conversatorio "El estudio sistemático del piano", organizado por la carrera de música TPIE. Participan Pedro Damián Martínez Valdez, Eduardo Villalobos Ahuja y Gabriela González Santovo, quienes abordan aspectos de la formación y práctica del instrumento.

Ese mismo día, a las 18:00 horas en la sala de conferencias del IPBA, concluye el programa con el recital "Tesoros de la música pianística", interpretado por docentes de la institución. Se presentan Samuel Isaías Beltrán López, César Eduardo Villalobos Ahuja y José Andrés Martínez López, con un repertorio que cierra las jornadas dedicadas al piano.