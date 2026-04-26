Publicación sobre la Catedral Metropolitana

En el marco del 170 aniversario de la instalación del cabildo de la Catedral Metropolitana de la ciudad, se llevó a cabo la presentación de la Guía de la Catedral Metropolitana de San Luis Potosí, obra de los arquitectos Alejandro I. Galván Arellano y Alejandro Galván Avilés.

La publicación también integra material visual como fotografías y dibujos que describen tanto el interior como el exterior del edificio, además de estudios sobre sus proporciones, ornamentación y simbolismos arquitectónicos.

Se incluyen igualmente referencias a bienes artísticos relevantes, entre ellos esculturas, objetos litúrgicos y elementos históricos que datan de los siglos XVII al XIX.

Durante la exposición, se abordó el proceso constructivo del templo, destacando las distintas etapas que dieron forma a su estructura actual, así como la incorporación de elementos decorativos y artísticos a lo largo del tiempo. Se hizo énfasis en la presencia de influencias europeas, particularmente en la ornamentación del siglo XIX, y en el uso de geometría y simetría como parte de su diseño.

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En la conversación se señaló que esta obra busca acercar al público a la Catedral Metropolitana no solo como un espacio religioso, sino como un testimonio vivo de la historia, el arte y la evolución urbana de San Luis Potosí, consolidándose como un material de interés tanto para especialistas como para la ciudadanía en general.