Narrativa de la Huasteca

La lectura "Huasteca linda. Historias y sucedidos de la Huasteca" se presenta el lunes 27 de abril a las 19:30 horas en la Casa Museo Manuel José Othón, como parte del programa "Todos los lunes son de palique".

En esta sesión participa Olga Lidia Pérez Cristales, quien comparte una selección de relatos centrados en tradiciones, anécdotas y expresiones culturales de la Huasteca potosina.

La lectura aborda elementos de la vida cotidiana y la memoria regional desde la narrativa breve.

La autora es originaria de San Vicente Tancuayalab, San Luis Potosí, y cuenta con formación en educación media por la Normal Superior del Sur de Tamaulipas, así como una maestría en Educación por el Centro de Altos Estudios Pedagógicos y Educativos de San Luis Potosí. También cursó un diplomado en Lengua y Literatura en la UPN Unidad 241.

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Su trayectoria incluye el reconocimiento en la Muestra Literaria Potosina 2003 por la obra "Luna nueva sobre Babel", además de una distinción en la Tercera Convocatoria de Educación y Perspectiva de Género en Narración de Experiencias Educativas. Su trabajo se centra en la narrativa y la poesía, con presencia en espacios de formación y difusión literaria.

La escritora forma parte del Taller Libre de Literatura del Museo Othoniano y mantiene una labor constante en actividades culturales vinculadas a la lectura.

La sesión del lunes se integra a este programa como un espacio de encuentro entre autora y público, con énfasis en la literatura regional.