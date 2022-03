Juan Miguel Álvarez gana Premio de Crónica Sergio González Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).- Al ser anunciado como ganador del tercer Premio Anagrama de Crónica Sergio González Rodríguez 2022, por la obra "La guerra que perdimos", el cronista y escritor colombiano Juan Miguel Álvarez (Bogotá, 1977) dijo que armó este libro pensando en tratar que los lectores, que no son colombianos, comprendan o se atrevan a comprender un poco cuál ha sido el costo moral que ha pagado la población civil en Colombia por causa de la guerra.

"Creo que entre más nos comprendamos entre países vecinos, entre el mundo hispanohablante, entre más sepamos cuáles han sido los hitos políticos de nuestros vecinos, podremos comprendernos mejor como país, podremos comprendernos mejor como región y podremos, quizás entonces, proveernos de mejores herramientas para forjarnos destinos más justos y tratar de alejar finalmente a la violencia como la única manera en que nos hemos relacionado políticamente en América Latina", señaló el reportero independiente en temas de cultura y derechos humanos.

En el marco de la Feria Universitaria del Libro, Uanleer, que organiza la Universidad Autónoma de Nuevo León, y que fue inaugurada el pasado miércoles, Leila Guerriero, Juan Villoro y Felipe Restrepo, integrantes del Jurado del Premio, celebraron la calidad de la crónica escrita por Juan Miguel Álvarez.

Juan Villoro aseguró que "La guerra que perdimos" es un libro realmente impecable, "durante mucho tiempo la violencia en América Latina fue narrada desde los protagonistas, es decir desde las personas que perpetraban los hechos de sangre y que le daban cierta espectacularidad a las escaramuzas o las guerras donde se derramaba la sangre y creo que uno de los procesos culturales más interesantes y más necesarios de los últimos tiempos en América Latina ha sido el de entender que la verdadera historia no está entre los protagonistas de la violencia sino entre sus víctimas, la noticia no es la sangre sino la vida que se pierde con la sangre".

Dijo que eso es lo que hace Juan Miguel Álvarez al reconstruir las historias de gente que se quedó atrapada en un conflicto que no era de ellos, un conflicto donde se disputaban paramilitares y guerrilleros de las FARC, y gente inocente se vio entrampada en una circunstancia del todo ajena y que tuvo que pagar por ella, "es la historia de las víctimas, y en ese sentido me parece que es un libro que significa nuestro oficio y lo entiende como debe ser, lo entiende desde quienes pierden la vida en manos de los otros".

Por su parte, Felipe Restrepo, señaló que Juan Miguel Álvarez hace un trabajo muy detallado sobre las heridas en un conflicto de tantos años en Colombia, pero no sólo eso, sino que se esfuerza en hablar de lo que ha ocurrido luego después de la firma del proceso de paz con la guerrilla de las FARC.

"Es un libro doloroso de leer, pero es un libro trabajado desde la sensibilidad, desde el cuidado y el real interés por conocer las historias qué hay detrás de la guerra, y no hacer amarillismo, simplemente demostrar lo que está ahí y con el cuidado de no ponerse jamás delante de las historias de sus protagonistas", señaló Restrepo.