La lengua materna y los derechos que la sostienen

El Día Internacional de la Lengua Materna, se conmemora el 21 de febrero, una fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para reconocer la diversidad lingüística y advertir sobre los riesgos que enfrentan las lenguas del mundo.

En San Luis Potosí, la diversidad lingüística forma parte de su base histórica y social. La Constitución estatal reconoce al estado como pluriétnico, pluricultural y multilingüístico, y establece a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, más de 231 mil personas hablan alguna lengua indígena en la entidad, principalmente náhuatl, tének y xi´oi o pame. Sin embargo, la cifra ha disminuido en la última década, en contraste con la tendencia nacional, lo que evidencia procesos de desplazamiento lingüístico asociados a la migración y a la precarización de las condiciones de vida.

Un dato significativo es que más del 20 por ciento de la población potosina se autoidentifica como de origen indígena, aunque solo alrededor de la mitad conserva el uso cotidiano de una lengua materna. Esta brecha refleja que la pérdida lingüística no siempre implica una ruptura identitaria, sino la presión constante de un entorno que privilegia el español como única lengua válida en los ámbitos institucionales, educativos y laborales.

En este contexto, la defensa de las lenguas maternas no puede entenderse como un asunto aislado del territorio ni de las decisiones que se toman sobre él.