logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

Fotogalería

Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

La lengua materna y los derechos que la sostienen

Por Estrella Govea

Febrero 21, 2026 03:00 a.m.
A
La lengua materna y los derechos que la sostienen

El Día Internacional de la Lengua Materna, se conmemora el 21 de febrero, una fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para reconocer la diversidad lingüística y advertir sobre los riesgos que enfrentan las lenguas del mundo. 

En San Luis Potosí, la diversidad lingüística forma parte de su base histórica y social. La Constitución estatal reconoce al estado como pluriétnico, pluricultural y multilingüístico, y establece a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, más de 231 mil personas hablan alguna lengua indígena en la entidad, principalmente náhuatl, tének y xi´oi o pame. Sin embargo, la cifra ha disminuido en la última década, en contraste con la tendencia nacional, lo que evidencia procesos de desplazamiento lingüístico asociados a la migración y a la precarización de las condiciones de vida.

Un dato significativo es que más del 20 por ciento de la población potosina se autoidentifica como de origen indígena, aunque solo alrededor de la mitad conserva el uso cotidiano de una lengua materna. Esta brecha refleja que la pérdida lingüística no siempre implica una ruptura identitaria, sino la presión constante de un entorno que privilegia el español como única lengua válida en los ámbitos institucionales, educativos y laborales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En este contexto, la defensa de las lenguas maternas no puede entenderse como un asunto aislado del territorio ni de las decisiones que se toman sobre él. 

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz
    Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

    Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

    SLP

    Redacción

    La Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí interpretó clásicos de José Alfredo Jiménez ante un público lleno.

    ¡MUCHA LUCHA! KIKI BALL, HOY EN EL M. FEDERICO SILVA
    ¡MUCHA LUCHA! KIKI BALL, HOY EN EL M. FEDERICO SILVA

    ¡MUCHA LUCHA! KIKI BALL, HOY EN EL M. FEDERICO SILVA

    SLP

    Estrella Govea

    Celebración de identidades disidentes a través del arte, la moda y el performance

    PURO CUENTO
    PURO CUENTO

    PURO CUENTO

    SLP

    Redacción

    Poemas en tinta y braille de Juan Solís
    Poemas en tinta y braille de Juan Solís

    Poemas en tinta y braille de Juan Solís

    SLP

    Estrella Govea