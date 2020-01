La Ópera Estatal de Berlín defiende la actuación de Plácido Domingo

a Ópera del Estado de Berlín defendió este miércoles las actuaciones de Plácido Domingo previstas para mañana y el próximo 19 de enero, señalando que, frente a las alegaciones de acoso sexual, no hay elementos para "una condena a priori" del cantante.



"Evidentemente tomamos muy en serio cualquier acusación de acoso sexual. La seguridad de mis compañeros y compañeras y de los artistas tiene en todo momento la máxima prioridad," argumentó el director general del teatro, Matthias Schulz, en un comunicado.



Sin embargo, según subraya Schulz, "en este caso concreto" la dirección del teatro, conocido también como "Unter den Linden" por su ubicación en este bulevar de la capital berlinesa, ha decidido por unanimidad mantener laS actuaciones contratadas.



El cantante español "siempre se ha comportado en esta casa de forma ejemplar" asegura el director, que añade que "no vemos un fundamento suficiente para una condena a priori y para romper un contrato que lleva largo tiempo en vigor".



Plácido Domingo fue acusado el verano pasado de acoso sexual por una docena de cantantes y una bailarina, lo que le llevó a renunciar como director artístico de la Ópera de Los Ángeles.



Esta entidad abrió entonces una investigación interna para estudiar las alegaciones, según las cuales Domingo habría amenazado con represalias laborales a las supuestas víctimas en caso de se negaran a mantener relaciones sexuales con él.



El tenor y barítono rechazó de plano las acusaciones, que no se han plasmado por el momento en ninguna denuncia, en un comunicado en el que señaló que había sido "galante" pero siempre dentro de "los límites de la caballerosidad".



Tras una oleada de cancelaciones en teatros estadounidenses, actuó en varias plazas europeas, entre ellas La Scala de Milán el pasado 15 de diciembre, donde recibió una sonada ovación por parte del público.



Domingo -un asiduo de la Ópera Estatal de Unter den Linden, con cuyo director musical general Daniel Barenboim le une una larga amistad - interpretará en Berlín el papel de Padre Germont en La Traviata de Verdi.