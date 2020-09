La pandemia puso en evidencia las diferencias sociales: Arriaga

Al recibir el Premio Alfaguara de Novela 2020 por su obra "Salvar el fuego", el escritor mexicano Guillermo Arriaga aseguró que en México la pandemia por el Covid-19 ha hecho aflorar las enormes diferencias sociales y económicas que existen. "Este país se divide en dos: en los que se pueden encerrar y en los que no".

Durante la ceremonia celebrada en Segovia en la que Arriaga participó de manera virtual, pues el narrador y guionista no pudo viajar a España para recibir el galardón en el marco del Hay Festival

Segovia, el también autor de "El salvaje" dijo que para los mexicanos que no se pueden encerrar la pandemia ha sido una devastación terrible porque el porcentaje de mortandad en hospitales públicos es casi tres veces mayor que en un hospital privado.

Dijo además que de todas las artes la literatura es la que más poderío tiene en este momento de gran oscuridad. "Quizás la que mayor fuerza o poderío puede tener para alguien es la literatura, durante la conversación con la periodista Pepa Fernández, enfatizó la función de los libros es hacer a los seres humanos ver hacia ese lugar que no imaginaban.

"El gran libro es el que te hace dar una vuelta en 360 grados, pero el más brutal de los libros es el que, después de haber dado una vuelta, te hace ver hacia dentro. Creo que la vela son las preguntas que se propulsan por la lectura", afirmó el guionista de películas como "Amores perros", "21 gramos", "Babel" y "Los tres entierros de Melquiades Estrada". De manera virtual, pero con la seriedad de una ceremonia protocolaria, Guillermo Arriaga recibió de manos de Pilar Reyes, directora de Alfaguara España, el galardón que le fue concedido por "Salvar el fuego", la novela que a decir del jurado integrado entre otros por Juan Villoro, reconoce una novela narrada con intensidad y con excepcional dinamismo una historia de violencia en el México contemporáneo donde el amor y la redención aún son posibles.

Ya en lo estrictamente literario, Arriaga les garantizó a los nuevos lectores que decidan leer su novela ganadora del Premio Alfaguara de Novela 2020, que si algo puso en la novela fue toda su sangre y sus entrañas, como lo ha puesto en cada una de sus obras, porque es lo menos que puede hacer como escritor profesional. "No las hago a la ligera y si corrijo tanto es porque sé que quien me lee va a gastar horas de su tiempo y de su dinero", afirmó el escritor.