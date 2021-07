La vida de Frida Kahlo, en exposición inmersiva en Barcelona

En noviembre, en Barcelona, España, se estrenará una nueva experiencia inmersiva en torno de Frida Kahlo. Esta no será a partir de sus obras, sino centrada en su biografía.

"Frida Kahlo. The life of an Icon" ("Frida Kahlo. La vida de un icono") presentará su intimidad, su historia, sus pensamientos, su entorno, y los acontecimientos que desde niña marcaron su vida hasta convertirla en un referente ineludible del siglo XX. Así lo informó Frida Kahlo Corporation. Esta firma, junto con IDEAL y ARF son los desarrolladores del nuevo concepto.

Ellos plantean que se trata de una combinación única de artes digitales, proyecciones de gran formato, realidad virtual y entornos expositivos clásicos.

En su comunicado definen "Frida Kahlo. The life of an Icon" como una ambiciosa propuesta inmersiva basada en una profunda investigación biográfica, que a diferencia de las experiencias existentes que consideran exclusivamente las obras de grandes artistas, muestra un enfoque inédito y nunca antes realizado sobre el ser humano, la hija, amiga, esposa, amante, mujer y finalmente, el mito que ha trascendido generaciones.

Sostienen que esta experiencia inmersiva permitirá descubrir a la icónica Frida Kahlo transitando por su vida a través de fotografías, objetos, documentos y elementos hasta hoy poco conocidos de la artista, invitando al visitante a descubrir la maravillosa historia que construyó el mito.

En pleno siglo XXI, la vida de Frida Kahlo atrapa, sorprende, sensibiliza e inspira a través de los recuerdos y anécdotas que desvelan a una mujer capaz de sobreponerse a las adversidades gracias a su fortaleza, rebeldía y talento.

IDEAL, Centro de Artes Digitales, ha desarrollado proyectos de arte digital sobre Claude Monet y Gustav Klimt.