Lanzan Premio Carlos Fuentes 2023

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 24 (EL UNIVERSAL).- Al lanzar la convocatoria del Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el idioma español 2023, Silvia Lemus viuda de Fuentes reiteró que hasta ahora no ha encontrado ningún texto inédito del escritor fallecido el 15 de mayo de 2012, que todos sus papeles personales los dejó bien establecidos y se mantienen en la Universidad de Princeton, el proyecto que espera concretar es la publicación de las cartas cruzadas entre Carlos Fuentes y Octavio Paz que se interrumpió por la muerte de Marié Jo Paz, pero que ha retomado con Cristopher Domínguez Michael, pero se podrá hacer cuando los papales personales de Paz lleguen a El Colegio Nacional.

"Las cartas cruzadas con Octavio Paz es algo que hemos hablado con Cristopher Domínguez que es quien tendrá a cargo ese fantástico proyecto de publicar las cartas, me dice que nos e ha todavía decidido por el gobierno actual cuando van a entregar todos los documentos que están a cargo del gobierno para El Colegio Nacional como lo pidió Octavio Paz; hay que esperar, pero es muy importante eso que no se ha publicado y que tenemos gran interés en que aparezcan las cartas de Octavio yd e Fuentes, que deben ser fantásticas, conozco algunas y son formidables", aseguró Silvia Lemus.

En el lanzamiento de la convocatoria al Premio dirigido a escritoras y escritores de probada trayectoria, cuya obra haya enriquecido el patrimonio literario de la humanidad, que está abierta hasta el 10 de julio 2023 y cuyo fallo del jurado será dado a conocer el 14 de agosto y la ceremonia de entrega se realizará en noviembre de este año, Silvia Lemus, manifestó: "Quisiera que el premio continúe".

La escritora y periodista dijo: "Este premio Carlos jamás imaginó, supongo porque nunca me lo comentó ´que cuando yo me muera seguramente va a haber un premio con mi nombre´, pero estoy segura de que sí hay otra vida, esperamos que sí, donde esté, recuerde que aquí los mexicanos le quieren, le leen y le tienen un lugar especial como el gran escritor que fue este hombre fantástico, fenomenal, con el que viví 40 años, Viví con alguien que fue un verdadero escritor, porque Fuentes trabajó y trabajó mucho hasta su muerte", afirmó Lemus.

Recordó que el lunes 14 de mayo de 2012, un día antes de su muerte, Fuentes subió a su estudio en su casa de San Jerónimo y trabajó, "dejó escritas, en sus páginas del block amarillo que él siempre uso, el comienzo de ´El baile del centenario´ que quedó en un título y en una columna, como él planeaba, quiénes serían los personajes, ahí está, la tengo guardada, pero el día anterior a su fallecimiento él trabajó en una posible novela".

Agregó que Carlos Fuentes sí fue un hombre dedicado, en gran medida, a México, país que quiso muchísimo junto con el grupo de compañeros de la facultad de derecho, como Víctor Flores Olea y Enrique González Pedrero, "todos estos jóvenes que tenían deseos que su país cambiará y creo que él estuvo desilusionado, un poco, cuando se daba cuenta de que el país no cambiaba".

Por su parte, Rosa Beltrán, coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM, afirmó que "Fuentes es, ha sido y sigue siendo una figura central para la Universidad Nacional Autónoma de México" y repasó sus inicios donde ya están los temas que le interesaron: el tiempo y la novedad del pasado, México y el mestizaje, el arte como una larga avenida en busca de la tierra feliz del origen.

Y luego, la publicación, en 1958, de "La región más transparente", que definió como "piedra de toque de la literatura en español", a la que siguió una obra basta, erudita que suma más de una treintena de novelas y libros de cuentos, además de ensayos, conferencias, artículos periodísticos, "se trata de uno de los autores más prolíficos y más definitivos de la literatura hispanoamericana y universal".

La convocatoria del Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el idioma español 2023 que está dotado de escultura diseñada por Vicente Rojo, diploma y el equivalente a 125 mil dólares norteamericanos, que entregan y organizan un año la Secretaría de Cultura federal y un año la UNAM, está abierta. Y su lanzamiento fue el marco para dar cuenta de que se están reeditando algunas de sus obras como el ensayo "Cervantes en la crítica de la literatura", de 1994, que publicará por Alfaguara en agosto próximo y nuevas traducciones como la reciente de "Terra Nostra" al chino.

Un premio que han obtenido el peruano Mario Vargas Llosa, el nicaragüense Sergio Ramírez, el mexicano Eduardo Lizalde, el español Luis Goytisolo, la argentina Luisa Valenzuela, la chilena Diamela Eltit y la mexicana Margo Glantz.