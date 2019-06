Las tecnologías y el reguetón son las nuevas fronteras de la literatura

GUADALAJARA, Jal. (EFE).- Escritores latinoamericanos opinaron este martes que las fronteras de la literatura evolucionan constantemente y hoy se crean, en parte, a partir de las nuevas tecnologías o géneros musicales como el reguetón.



"La verdadera literatura fronteriza del Caribe hoy es el reguetón. (...) Las letras tienen una indigencia verbal que da escalofríos. Pero entre lo chirriantes sale algún planteamiento exquisito, son jóvenes y tienen la creatividad a flor de piel", comentó la escritora cubano-puertorriqueña Mayra Montero en una ponencia la III Bienal de Novela Mario Vargas Llosa.



El evento, que se celebra en Guadalajara, abrió este martes su ciclo de conferencias con "Literaturas fronterizas (o de las fronteras)".



"Muchos de los que vivimos en grandes ciudades" lo hacemos como "estrellas ajenas a las galaxias" y estamos "aislados, volcados en nuestro trabajo. Nuestro contacto cotidiano con el mundo exterior no se desarrolla en físico, sino en línea", opinó el escritor mexicano Alberto Chimal.



Para el moderador, Juan Jesús Armas Marcelo, director de la cátedra Vargas Llosa, las fronteras pueden ejercer como peor enemigo de los escritores y literatos.



Mientras que para el chileno Franz es "evidente de que literatura traspasa fronteras y es por esto que estamos aquí".



A la vez que calificó a los nacionalistas como "esos tipos absurdos que buscan entre la hierba las fronteras" ya que las fronteras son algo inventado en lo que "nos esforzamos en creer".



Asimismo, Montero quiso "acabar con el mito de que el Caribe es solo uno". Ya que ella aprecia numerosas diferencias, por ejemplo, entre Cuba, país que vive volcado hacia América Latina, y Puerto Rico, en donde viven "obsesionados con la realidad colonial".



Reivindicó también que es necesario que se genere un conocimiento literario general en el que los autores de los países caribeños conozcan la producción de sus vecinos.



Armas Marcelo terminó la conferencia hablando de cómo los pasaportes rompen fronteras a la vez que también son consecuencia de su creación, pareciendo formar parte "del realismo mágico".



"Yo querría saber cuantos pasaportes tenemos que crear en nuestra mente para conseguir una mentalidad sin fronteras", finalizó.



El inicio de la bienal, que se celebra del 27 al 30 de mayo, estuvo marcado por la polémica de "la disparidad de género que rige en la mayoría de eventos culturales y literarios en América Latina", según un manifiesto firmado por escritores iberoamericanos.



No obstante, este asunto no se mencionó durante las conferencia.



Los finalistas son Gioconda Belli (Nicaragua), Rodrigo Blanco Calderón (Venezuela), Gustavo Faverón (Perú), Antonio Soler y Manuel Vilas (España).



El fallo del premio se dará a conocer el próximo 30 de mayo, durante la clausura de la bienal.



La III Bienal de Novela Vargas Llosa acoge a más de 30 escritores que ofrecerán conferencias y participarán en debates.



El evento, cuyo premio está dotado de 109.000 dólares está organizado por la Cátedra Vargas Llosa, la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Acción Cultural Española (AC/E) y la Fundación Universidad de Guadalajara, con el patrocinio de Santander, y el apoyo del Instituto Cervantes y España Global.



Por primera vez se realiza en México, tanto este año como en 2021 y en 2023. Ya que, aunque anteriormente tenía lugar en Perú, allí ya no levantaba el mismo "entusiasmo" de la primera edición, según el director de la Cátedra Vargas Llosa, Juan Jesús Armas Marcelo.