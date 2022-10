Laura Mora asume el reto de recrear el realismo mágico

A-AA+

MORELIA, Mich., octubre 25 (EL UNIVERSAL).- Lo que más miedo le da a Laura Mora, quien tiene la misión de dirigir la serie sobre la novela "Cien años de soledad", es cómo hacer que el realismo mágico se vea natural.

El texto original de Gabriel García Márquez se sitúa en el pueblo imaginario de Macondo y la familia Buendía, sobre la que pesan presagios y temores por un matrimonio entre primos y el mito de que su descendencia podía tener cola de cerdo.

"Una de las cosas que más me gustan del libro y que más me ha gustado del reto audiovisual que representa hacer esta obra y que también da mucho miedo, es precisamente lo que más me interesa que es cómo vamos a poder que el realismo mágico sea tan natural y fantástico como pasa en la novela, que sólo pasa", indica la realizadora.

"También hay que entender que el realismo mágico es una manera de sobreponernos a la tragedia, la realidad es tan dura que tenemos que fantasear, sino, nos morimos", agrega.

Por ahora Mora no puede dar cosas puntuales, pues el proyecto apenas lo está tomando, pero le interesa ver al realismo como un acto de supervivencia, alterando la realidad.

"A García Márquez lo leí desde niña y a tantos otros autores que delimitan la realidad del delirio y lo onírico, son también los que han influenciado mi manera de ver el mundo", expresa.

Mora, quien con "Los reyes del mundo acaba" de ganar en el Festival de San Sebastián, compartirá la dirección del proyecto con Alex García López, realizador de "The Witcher".

Netflix había anunciado hace tres años el acuerdo con la familia de "Gabo", como se le conocía al ganador del Premio Nobel de Literatura, pero fue hasta la semana pasada que se dieron a conocer las primeras imágenes del mismo.

El mexicano Eugenio Caballero, ganador del Oscar por su trabajo en "El laberinto del fauno", será el responsable del diseño de producción.

Ha estado trabajando por dos años visualizando los sets a ocupar en los próximos meses.

"Es igual de compleja que la novela que parte de un éxodo, se llega a un lugar en medio de la selva, al lado de un río, y se tiene que crear una proto ciudad que evoluciona durante casi 60 años y se colapsa en sí misma. Eso a nivel técnico, es muy difícil", comentó Caballero en su momento.