El Museo Leonora Carrington San Luis Potosí realizará el viernes 24 de abril la noche en el museo "Legado Alquímico de Leonora", una velada que propone un acercamiento al universo surrealista de la artista, el programa iniciará a las 18:00 horas.

La temática de la noche se centra en la alquimia, la espiritualidad y los símbolos presentes en la obra de Leonora Carrington. A partir de esta línea, el recinto organiza conferencias, talleres y dinámicas que conectan con ideas de transformación simbólica, ritualidad y exploración de la intuición, elementos recurrentes en la producción de la artista.

El programa abre con la conferencia "El Dios y la Diosa, la esencia de la religión", impartida por Mauricio Sacerdote Wiccano de 18:00 a 19:00 horas en la Sala de las Musas. A las 19:00 horas continuará "Alquimia de Fuego y el Renacer con la Diosa", a cargo de Oráculo, también en la misma sala, ambas con esquema de aportación voluntaria.

Durante el bloque de las 20:00 horas se desarrollarán dos actividades simultáneas: la ceremonia de ofrenda y cantos dedicada a Leonora Carrington, encabezada por María del Consuelo Guerrero Hernández en la Barca de las Grullas, y el taller "Elabora tu propia sal de protección", impartido por Dandelion tienda mística en la Sala de las Musas, con materiales incluidos.

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La programación cerrará con un círculo de diálogo titulado "Tu intuición y los mensajes mágicos de Leonora Carrington a través del tarot" a las 21:00 horas, seguido de la clase de yoga "Charca del Sol" a las 22:00 horas, dirigida por Eugenia Márquez.

Ambas actividades mantendrán el formato de participación voluntaria dentro de esta noche temática.

El acceso general tiene costo de 65 pesos.