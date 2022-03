Libros inspirados en Dr. Seuss presentan autores diversos

Bocetos de criaturas fantásticas de Dr. Seuss que nunca han sido publicados verán la luz en nuevos libros escritos e ilustrados por un grupo inclusivo de autores y artistas emergentes, anunció el miércoles la empresa que posee los derechos de propiedad intelectual de la obra de Dr. Seuss.

La nueva serie de libros incluirá historias originales inspiradas en ilustraciones inéditas seleccionadas de los archivos del autor en la Universidad de California en San Diego, dijo Dr. Seuss Enterprises en un comunicado en el natalicio del difunto escritor.

El anuncio se produce exactamente un año después de que la empresa fundada por la familia de Dr. Seuss, cuyo verdadero nombre era Theodor Seuss Geisel, anunciara que dejaría de publicar seis títulos del autor porque incluyen imágenes racistas e insensibles, una decisión que generó tanto críticas como elogios.

En "And to Think That I Saw It on Mulberry Street", se representa a una persona asiática con un sombrero cónico sosteniendo palillos y comiendo de un tazón. "If I Ran the Zoo" incluye un dibujo de dos hombres africanos descalzos que visten lo que parecen ser faldas de pasto con el cabello atado encima de la cabeza. Los otros libros afectados fueron "McElligot's Pool", "On Beyond Zebra!", "Scrambled Eggs Super!" y "The Cat's Quizzer".

Los nuevos autores e ilustradores tienen orígenes raciales diversos para representar a tantas familias como sea posible, dijo Dr. Seuss Enterprises. Los dirigentes de la compañía no estaban disponibles para hacer declaraciones, dijo un portavoz.

"Esperamos poner el foco de atención en una nueva generación de talentos que sabemos que aportarán sus voces y estilo únicos a la página, al mismo tiempo que se inspirarán en la creatividad y la imaginación de Dr. Seuss", dijo Susan Brandt, presidenta y directora ejecutiva de Dr. Seuss Enterprises, en un comunicado.

Los libros, bajo el estandarte de Seuss Studios y publicados por Random House Children's Books, estarán dirigidos a lectores de 4 a 8 años.

"El boceto original de Dr. Seuss que sirve de inspiración para cada uno de los nuevos libros de Seuss Studios se incluirá en el libro, junto con una nota de los creadores que explican cómo se inspiraron y su proceso", dijo la editorial con sede en San Diego.

Las imágenes incluyen una criatura parecida a un gato con orejas enormes y una serie de coloridos colibríes con narices puntiagudas.

El objetivo es continuar el legado de Geisel, iniciado en 1957 con el lanzamiento del sello Beginner Books en Random House, de inspirar a lectores jóvenes y apoyar a escritores y artistas que comienzan sus carreras editoriales, dijo la compañía.

La compañía parece genuina en sus esfuerzos por abordar la inclusión, dijo Pamela Good, presidenta de Beyond Basics, una organización sin fines de lucro con sede en Michigan que promueve la alfabetización.

"Creemos que la alfabetización es para todos", expresó. "Y a medida que tratas de encontrar soluciones que realmente sean reflexivas y sinceras, realmente acogen a todos y permiten que todos sean celebrados. Creo que lo que están haciendo en este momento es un paso en la dirección correcta".

Dr. Seuss Enterprises aún no ha revelado los escritores e ilustradores que trabajarán en los nuevos libros porque los contratos aún se están negociando.

Se espera que el primero de los libros llegue a las tiendas el próximo año, y el objetivo es publicar al menos dos nuevos por año.

Libros de Dr. Seuss como "Green Eggs and Ham" ("Huevos verdes con jamón") y "The Cat in the Hat" ("El gato ensombrerado") siguen siendo populares más de 30 años después de la muerte de Geisel en 1991.

El autor ganó un estimado de 35 millones de dólares en 2021, lo que lo hizo la quinta celebridad muerta mejor pagada del año, según Forbes. Roald Dahl está de número 1, seguido de Prince, Michael Jackson y Charles Schulz.

Geisel, quien nació y creció en Springfield, Massachusetts, ocupó el segundo lugar de la lista en 2020 con ganancias de 33 millones de dólares. Sus libros se han traducido a decenas de idiomas, además de braille, y se venden en más de 100 países.