Lleva a Van Gogh al mundo virtual

"La normalidad es un camino pavimentado, sirve para caminar, pero nunca crecerán flores en él", es la frase que el actor Mario Iván Martínez retoma de Johanna Bonger, cuñada de Vincent Van Gogh, para tomar el reto de llevar su obra Vincent, girasoles contra el mundo, en una versión para plataformas digitales.

"Par mí representa no sólo un reto, sino también un placer el poder llevar a escena, dignificar y complementar la historia un tanto reducida, para la mayoría de la gente, de este gran pintor neerlandés", comentó Mario Iván Martínez sobre la transmisión on line de su obra, los días 22 y 29 de agosto.

Mario Iván explicó que es un espectáculo que se estrenó en 2019, pero inició con un documental del Centro Cultural Tijuana sobre este pintor y para el cual fue invitado a ponerle voz, entonces para hacer una buena presentación de este trabajo realizó un pequeño montaje que después derivó en una puesta en escena, Vincent, girasoles contra el mundo; el cual tuvo una temporada en el Teatro Helénico y el Teatro Libanés.

"En el contexto de la pandemia, hemos tenido que reinventarnos los artistas desde nuestras trincheras. Afortunadamente yo le he apostado mucho al trabajo unipersonal, tengo más de 10 montajes distintos; naturalmente Vincent no podía ser la excepción, pero había que llevarlo a un formato unipersonal para transmisión digital, entonces me di a la tarea de reestructurar mi dramaturgia, para que un sólo actor pudiera asumir los distintos personajes".

Pero para hacerlo más verosímil el actor se ha enfocado en un momento especial de Van Gogh, cuando estuvo un año recluido en una institución mental sufriendo alucinaciones en las cuales habla con diversas presencias; de esta forma salva la dinámica con sus compañeros actores Paula Comadurán y Fernando Memije, quienes hacen el resto de los papeles en la versión original, y que tendrán una pequeña participación a la distancia; además de la presencia de la cámara.

"Debo dejar fuera la interpretación de mis compañeros, porque yo no quiero imitar lo que hicieron sino hacer mi versión de los papeles que hoy voy a realizar, y eso es un reto, porque los tengo tan grabados en la mente, pero tengo que encontrar la página en blanco a pesar de tenerla grabada, porque hicimos muchas representaciones juntos, pero son retos deliciosos para el ejercicio escénico".

El actor explicó que la parte visual tendrá aún más protagonismo que en el montaje en teatro, ya que no sólo se proyectaran pinturas de Vincent Van Gogh, también de otros artistas como Paul Gauguin o Georges Pierre Seurat.

Los ensayos han sido para el también cuenta cuentos, un momento muy delicioso, donde hay una exigencia muy fuerte de la memoria, porque este montaje se basa en el original y debido a las adecuaciones que hizo, en las que ha omiten escenas o se añadieron otras cosas, no debe confundirse con el libreto anterior, porque incluso inician en momentos distintos.

La transmisión será completamente en vivo desde su estudio, el cual ha adaptado para transmitir sus espectáculos de corte familiar cada fin de semana; y los accesos se podrán adquirir por Boletia.

"El actor necesita ese momento irrepetible en el tiempo, en el que estás en contacto con el espectador, aunque en este caso será virtual, pero donde no hay toma dos, donde el teatro es la parte medular del desempeño artístico y que tiene la mayor exigencia. Los actores nos hemos vuelto adictos a esa adrenalina que te produce el momento de salir a escena y donde no hay regreso".