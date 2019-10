Lo imposible sólo está en nuestras mentes: Isaac Hernández, un mexicano imparable

Isaac Hernández, ha dejado atrás con cada giro y cada salto todo lo que parece imposible, y desde los ocho años de edad comenzó a forjar una carrera en el mundo de la danza, que lo llevó a ser reconocido en 2018, con tan solo 28 años de edad, con el Prix Benois de la Danse como el mejor bailarín de ballet del mundo; convirtiéndolo en el primer mexicano en ser galardonado con dicho premio.

El bailarín nació en Jalisco en 1990 y desde pequeño sus padres comenzaron a formarlo en la danza. A los 15 años ganó una medalla de oro en las Olimpiadas del Ballet que se llevan a cabo en la ciudad de Jackson, Mississipi, Estados Unidos.

Hernández actualmente es bailarín principal del Ballet Nacional de Inglaterra, y es productor artístico del espectáculo de ballet más grande del mundo: Despertares, que reúne a los mejores bailarines, coreógrafos y directores de las escuelas y compañías de ballet.

También fundó la casa productora de espectáculos Soul Arts Productions y la asociación civil Isaac Hernández A.C. que da apoyo social a través de las artes, con proyectos como Despertares Impulsa, el festival que promueve las industrias creativas en el país.

Para Isaac Hernández, "lo imposible sólo está en nuestras mentes (...) Haz que desaparezca en cada salto, que quede detrás en cada paso y que se sacuda en cada giro".

Este bailarín tapatío no ha conocido barreras. Ha sido el artista principal del Dutch National Ballet de Amsterdam, Holanda, y miembro del American Ballet Studio Company de Nueva York y del San Francisco Ballet.

Isaac Hernández ha ganado al menos 13 medallas de oro en las competencias más prestigiosas del mundo y tres Grand Prix; hasta ahora, es el único mexicano en presentarse en el Teatro Bolshói de Rusia y el Teatro Colón de Argentina. También ha trabajado con algunas de las compañías más prestigiosas del mundo como la Ópera de París y el Mariinsky Ballet de Rusia. Además de haber colaborado con las grandes figuras de la historia del ballet, Mikhail Baryshnikov y Vladimir Vasiliev.

Isaac ha participado en espectáculos en los cinco continentes, en más de 20 países y en los teatros más importantes del mundo.

En México, con tan sólo 13 años de edad, Isaac recibió el Premio Nacional de la Juventud de manos del ex Presidente Vicente Fox Quesada, siendo el mexicano más joven en recibirlo; y también de manos del ex Presidente Enrique Peña Nieto, la Medalla Bellas Artes, el máximo galardón que un artista puede recibir en nuestro país.

En 2011 fue nombrado por la Secretaría de Turismo como Embajador del Turismo por México; mientras en 2018, la Secretaría de Relaciones Exteriores le otorgó el reconocimiento "Mexicano Distinguido en el Exterior", por ser un representante destacado del país en el extranjero.

A nivel mundial, Isaac ha participado en campañas como "He for She", de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y encabezada por la actriz Emma Watson.