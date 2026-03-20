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Cultura

LOS ADIOSES

Por Redacción

Marzo 20, 2026 03:00 a.m.
A

De nada sirven los adioses cuando el cuerpo

no abandona los espacios que habitamos.

Cruzar los dedos, prender las velas, un rezo y la noche.

No se va quien permanece en el aroma del incienso,

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en los colores del vino y en los abrazos pasados.

Elijo guardarte en mi casa y cuando digo casa

te hablo de la mente, mi vientre y mis manos.

Te sostengo como quien no paga renta

en los lugares donde siempre es bienvenido.

Elijo soltarte para cuando quieras irte,

sabes que nunca me acuerdo de cerrar con llave.

Habítame tú que sabes cómo encontrarme

cuando yo insisto en esconderme.

Los adioses no se dan cuando no quieres despedirte.

se dan cuando son necesarios,

pero aún no es el momento.

                                                                                                             IG: Adonai.Uresti

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