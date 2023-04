Los instantes sorpresa en la exposición de Jannis Kounellis

A-AA+

CIUDAD MÉXICO, abril 22 (EL UNIVERSAL).- El Museo Jumex alberga actualmente la exposición "Jannis Kounellis en seis actos", la primera retrospectiva en México del artista contemporáneo italiano Jannis Kounellis (Grecia, 1936 – Italia, 2017). Se trata de la muestra más extensa sobre Kounellis, pues cuenta con 43 obras entre las que hay algunas icónicas, así como algunas rara vez vistas.

Algunas personas que asistan a la muestra, que estará hasta el 17 de septiembre, tendrán suerte de poder ver a un par de las obras de Kounellis cobrar vida.

Se trata de la pieza "Sin título" (1969), que es una placa de acero, estante de hierro, tabletas combustibles. La obra consiste en que las tabletas combustibles sean prendidas con fuego, aunque por cuestiones de seguridad no van a permanecer encendidas todo el tiempo. Es por eso, que de vez en cuando, sin previo aviso, el museo encenderá la obra, por lo que sólo algunos podrán ver la pieza como Kounellis quería.

La otra obra que será "activada" de forma sorpresa es "Sin título (Maschera)" (1972), que se trata de dos cajas de metal, con cortinas y espejos. En estas se sentarán dos personas, una sosteniendo una máscara de yeso y la otra será un flautista interpretando fragmentos de Sonata para piano y violín o flauta en Si bemol mayor (KV 15) de Wolfgang Amadeus Mozart. La actuación y participación de estas personas tampoco estarán de forma permanente en la muestra, sino que se activará de vez en cuando y de forma sorpresa.

"Sabía un poco de mi pieza y realmente no sabía cuál iba a ser mi desempeño. No es algo que iba a hacer en algún punto de mi vida. Es extraño, una sensación rara, pero agradable", dijo Moisés Aparicio, trabajador del Museo Jumex y quien sostiene la máscara de yeso, sobre cómo es ser parte de una obra viva

"Lo más raro me pareció fue la cantidad de fotos que me tomaron. Me sentí como una súper estrella. También es raro e interesante tocar fragmentos de Mozart que nunca terminan", dijo Diego Morábito, flautista que participó en la obra.

Kounellis es un artista que trabaja el "arte povera" -tendencia italiana que surge después de la Segunda Guerra Mundial en la que se usan materiales baratos- y su obra reflexiona sobre cómo el orden del mundo y el poder cambió en la época de la posguerra.

Aunque en su obra -que en su mayoría no tiene título- se pueda ver escultura, instalación y "performance", Kounellis consideraba que todo era pintura y se consideraba pintor.

"Jannis Kounellis en seis actos" -desarrollada por Kit Hammonds, curador en jefe, Museo Jumex, y Vincenzo de Bellis, director asociado de Programas de Artes Visuales, Walker Art Center, Minneapolis- por estará abierta al público en el Museo Jumex hasta el 17 de septiembre.